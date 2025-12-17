京華城案／馬拉松式開庭！ 沈慶京聽到「這句話」笑了

社會中心／馬聖傑、洪國凱 台北報導

〝京華城案〞馬拉松式開庭，今天再度傳喚柯文哲、應曉薇、沈慶京等人，上午，柯文哲的委任律師鄭深元，持續採無罪答辯，他說，柯文哲寫下的便簽，都是希望加速行政流程、並非圖利證據；另外，〝小沈1500〞也沒證據就是賄款。庭上，沈慶京聽到朱亞虎曾傳訊息，說他捐210萬太小氣，與律師相視而笑。

京華城案馬拉松式開庭！柯文哲一派輕鬆抵達北院，台北市議員應曉薇，同樣也在女兒應佳妤的陪同下抵達。應曉薇走到北院門口，回頭輕輕對鏡頭點頭，而威京集團主席沈慶京，看起來身體狀況不錯，自己拄著拐杖步入北院。

這回開庭，柯文哲委任律師鄭深元，針對柯文哲親筆寫下的便簽做出解釋，像是速審速決、京華城對容積率應該死心了，讓他們早日完工就好，還有怎麼做都好，快就好，公文往返不如當面確認，這幾張便簽，鄭深元主張，都是柯文哲希望加速行政流程，並非圖利！另外，小沈1500究竟是什麼？鄭深元庭上秀出神秘的Excel表格，並說裡頭的捐款金額不僅與時間不符，捐款目的也並非給柯文哲的政治獻金。鄭深元提到朱亞虎傳給李文宗的訊息，小沈十分小氣的捐了210萬元，此時沈慶京與律師相視而笑，鄭深元解釋，這210萬元，是朱亞虎力邀沈慶京捐給民眾黨的政治獻金，朱亞虎是借花獻佛。不管針對便簽、1500、或是沈慶京捐贈的210萬，鄭深元一律替柯文哲主張並非圖利索賄，採無罪答辯。





非本案律師陳建文：「法官在審酌這個犯罪事實，跟量刑辯論的時候，如果前後會發生矛盾的事情情況，那這個時候法官極有可能會認定說，這個被告從頭到尾，都是否認犯罪的情況，飾詞狡辯的情況，會審酌被告犯後態度不佳，進而認定這個被告，應該要從重量刑的情形。」

京華城案檢辯攻防激烈，外界持續緊盯案情發展。

