京華城案 11日起馬拉松辯論

民眾黨前主席柯文哲涉京華城等案，台北地院12月11至24日扣除例假日將連續10天開庭，進行最後辯論程序，柯力拚無罪。據悉，他將維持先前答辯方向，主張沒有1500萬元賄款金流，且從沒過問容積率審查過程，未涉收賄及圖利等罪，但檢方在辯論時論告仍強力指控他犯罪，雙方將在法庭激烈攻防。

台北地檢署民國113年12月26日起訴柯文哲，求刑28年6月。北院經漫長的審理過程、證人詰問程序等，12月11日將傳訊柯等11名被告進行2天的證據提示，接著進行檢察官論告及被告答辯、律師辯論程序。

因柯曾在法庭嗆檢方，求刑28年6月，開玩笑嗎？台灣現在實質廢死了，性侵殺人都沒有那麼久。當時審判長跟柯說，會讓他在辯論「暢所欲言」，有很多時間答辯。

證據提示部分，柯的律師會延續先前主張，認為柯住家搜出的硬碟沒經過專業鑑定，工作簿資料「小沈1500」不能當證據。

另外，北市政風處提供給北檢，京華城改建「京華廣場」的完工示意圖，除有威京集團主席沈慶京親筆註記，還有柯以便利貼手寫「TO：彭副，京華城對容積率應該死心了，只希望行政流程加速，讓他們早日完工就可以了」，柯的律師也將爭執其證據能力。

此外，本案關鍵人物、北市前副市長彭振聲被起訴後，今年7至9月接連痛失妻子與母親，讓他成為最悲情被告。由於他偵查中已認罪，但柯等人的律師質疑他被檢方脅迫、不正訊問，彭在12月19日最後辯論程序如何答辯將引發關注。