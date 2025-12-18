京華城案2被告辯結 柯文哲喊難過：每個「受害者」都在講他們的故事

台北地方法院開庭審理京華城弊案，前台北市長柯文哲出庭應訊。(記者王藝菘攝)

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城容積等弊案，今天第4天辯論，威京集團財務經理張志澄、台北市議員應曉薇的顧問吳順民下午辯論終結，審判長諭知2人3月26日下午2點半宣判。柯文哲庭訊結束後受訪說，今天是他聽得最難過的一天，每個「受害者」(實為被告)都在講他們的故事，他聽了實在很難過，台灣民主化30年不應該是這樣，司法不可以變成政治工具。

柯文哲說，其實李文宗根本完全沒有參與京華城案，結果被羈押了十幾個月，今天是每一個「受害者」都在講他們的故事，聽了實在很難過，這些人有的被羈押、有的被起訴，受到那些折磨，僱律師也要花錢，沈慶京講他生病被送到部立台北醫院，被鐵鍊綁在床上，林俊言逼他咬柯文哲。

柯文哲說，台灣民主化30年，不應該是這樣子，司法不可以變成政治工具，「當權者要節制，不要把手伸進司法，這是這件案子最糟糕的地方」。

全案共起訴11名被告，張志澄、吳順民今天率先辯結，審判長當庭諭知2人，3月26日下午2點半宣判。

明天由台北市前副市長彭振聲、前都發局長黃景茂、前總工程司邵琇珮等3名公務員上場，對其所涉圖利罪的檢察官論告、被告答辯程序，其中，彭振聲、邵琇珮已認罪，僅爭執量刑，預期3人明日也將辯結。

原定今天辯論的應曉薇被安排在最後一棒，但她在被告席枯坐一整天，因沈慶京的2名律師辯論就耗掉上半天，下午張志澄、吳順民辯畢已是5點半，應曉薇的辯論延到23日(下週二)下午，應曉薇向法官說，她大約要講40分鐘，其律師約需要2.5小時論辯。

前台北市長柯文哲開庭後步出法院。(記者王藝菘攝)

