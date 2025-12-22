京華城案3月底宣判！柯文哲、李文宗、李文娟 針對「侵占公益款」攻防

前民眾黨主席柯文哲、李文宗、李文娟，針對侵占政治獻金進行辯論。 (圖／TVBS)

京華城案進入一審宣判倒數階段，前民眾黨主席柯文哲因涉嫌貪污、侵占政治獻金及背信等罪名而遭到起訴。22日開庭，柯文哲與李文宗、李文娟三位被告將針對起訴內容進行一整天的辯論。檢方在庭上重申柯文哲非法使用政治獻金的指控，並提出相關證據，包括Excel工作簿檔案，指出柯文哲收受的600萬元政治獻金未依法存入專戶。此案將於3月底宣判，最終辯論攻防或成為判決關鍵。

當柯文哲抵達法院時，支持者們高聲為他加油打氣，顯示即使在密集開庭期間，支持者仍未缺席。京華城案一審進入最後階段，被告們將針對起訴的犯罪事實進行最終辯論。除了柯文哲外，時任眾望基金會董事長李文宗以及木可公關公司負責人李文娟也同樣遭到起訴，三人將在庭上進行一整天的辯論。

檢方在庭上主張柯文哲以各種方式收受獻金，卻未依法存入獻金專戶，確實違法。檢察官再度出示柯文哲的Excel工作簿檔案，指出基隆市副市長邱佩琳轉交的3筆共600萬元民眾黨政治獻金，柯文哲以收受現金方式處理，而非依法存入獻金專戶。檢方同時重申，政治獻金不得用於個人用途，參選後未使用完畢的部分也必須依法繳庫。

在被起訴的內容中，柯文哲與李文宗兄妹還被指控利用木可公司侵占6200多萬元，並挪用眾望基金會827萬元。在過去的審理階段，三人均否認侵占指控，並主張募款小物和募款演唱會等活動屬於商業行為。值得注意的是，在先前的開庭過程中，李文娟曾對相關問題拒絕回答，柯文哲在做證時也對部分問題不予回應。

隨著京華城案將於3月底宣判，此次最終階段的庭上攻防，很可能成為影響最終判決的關鍵因素。三位被告在面對檢方的指控時如何為自己辯護，將決定這場備受矚目案件的走向。

《TVBS》新聞提醒您：

◎未經判決確定，應推定為無罪。

