京華城案3月26日宣判 北院延長邵琇珮、黃景茂限制出境

前台北市都發局長黃景茂(取自中央社)

台北地方法院審理京華城案及前台北市長柯文哲政治獻金案，已於去年底辯論終結，訂於今年3月26日下午2時30分宣判。由於同案被告、前北市都委會執行秘書邵琇珮及前都發局長黃景茂限制出境、出海期限將屆，北院日前裁定兩人延長限制出境、出海各8個月，以防逃亡風險。

北院指出，邵琇珮與黃景茂涉犯圖利罪嫌疑重大，若未來判決有罪，恐面臨一定刑期，難排除逃亡之虞，依比例原則認定有繼續限制必要。檢方偵辦該案，依貪污治罪條例等罪起訴柯文哲、沈慶京、應曉薇等11人，並具體求處柯文哲28年6月徒刑。