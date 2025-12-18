京華城等案判決結果 明年326揭曉 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

民眾黨前主席柯文哲被控京華城土地違法容積獎勵、政治獻金公益侵占、挪用眾望基金會款項支付競總員工薪資背信、政治獻金專戶申報不實等4案，隨著威京集團財務經理張志澄、台北市議員應曉薇的顧問吳順民辯論終結，台北地院合議庭今（18）日訂出宣判庭期，將於115年3月26日下午2時30分宣判。

今天上午的辯論程序主要在威京集團主席沈慶京，沈的辯護律師徐履冰表示，京華城案的偵辦，是民進黨想打倒柯文哲並收回「小草」的選票，一堆偏綠媒體與名嘴的攻擊，是大家看到的真實怪現象，於此社會氛圍下，檢方取證草率、洩漏偵查中秘密，都在破壞司法的公信力。律師蘇振文則表示，檢察官不把人當人看，他還看到沈像「畜牲」一樣被綁在病床上，受到非人道的待遇。

廣告 廣告

徐履冰說，京華城案沒有受公平審判，案子進入司法程序前，已被社會公審，檢察官透過逼供、向媒體放話等操作，舖天蓋地釋放特定內容，沈慶京於起訴後獲2次交保，但檢方持續抗告，致高等法院非押人不可，所以沈慶京只好在羈押中對抗指控。

徐履冰表示，偵辦京華城案，是民進黨想打倒柯文哲並收回「小草」的選票，一堆偏綠媒體與名嘴的攻擊，是大家看到的真實怪現象，於此社會氛圍下，檢方取證草率、洩漏偵查中秘密，都在破壞司法的公信力。

蘇振文說，檢察官在論告的時候說每個人都全力以赴作好自己的工作，為社會帶來公義，很遺憾在卷內看到的是「不把人當人看的檢察官」。檢察官視察戒護病房時，沈慶京被用手銬、腳鐐、鐵鍊鍊在病床上，檢察官還向沈慶京說沈身體會垮、公司會倒、官司會纏身，拿出減刑文件企圖逼沈慶京就範，看到沈像「畜牲」一樣被綁在病床上，沈受非人道的待遇。

蘇振文表示，面對強勢的國家偵查機器，還有媒體舖天蓋地的報導，真真假假謠言滿天飛，人民很脆弱、被告很惶恐，被告家屬更惶惶不可終日，期待合議庭排除偵查中不法取得的證據，排除不堪偵查高壓底下所為的認罪供述。

柯文哲在離開法院時則感嘆「今天是我最難過的一天」，他表示，京華城案有人被羈押、有的被起訴，不要說這些折磨，請律師也要錢。他聽到威京集團主席沈慶京生病被送到部立台北醫院，被鐵鍊綁在床上，檢察官還去逼沈咬出柯文哲。

台灣民主化30年不應該這樣。柯文哲說，司法不可以變成政治工具，當權者要節制，不要把手伸進司法，這是這案子最糟糕的地方。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

強制猥褻女學生還偷拍如廁 補習班老闆二審判刑9年2月

驗出辣椒粉含蘇丹紅還販賣 保欣公司負責人二審仍判刑6月

【文章轉載請註明出處】