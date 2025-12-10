京華城等案言辯宣判後5日公播 柯文哲提抗告

（中央社記者劉世怡台北10日電）柯文哲聲請所涉京華城等案言詞辯論及宣判的錄音、錄影公開播送。北院裁准含全案當事人之言辯、宣判後5日內播出。北院今天表示，收到柯文哲抗告狀。

台北地院將把抗告狀以及本案卷證送往台灣高等法院，由高院就抗告裁定准駁。

根據北院2日新聞稿，柯文哲聲請意旨提到，他所涉京華城等案言詞辯論及裁判宣示錄音錄影，應公開播送；司法院所定法庭錄音錄影公開播送實施辦法第12條第1項規定，「言詞辯論錄音、錄影應於該案件裁判宣示或公告後播出」，已僭越法院組織法修法的立法意旨，不具效力。

廣告 廣告

台北地院合議庭審酌本案涉及重大公共利益，復為社會矚目案件，公開播送尚無妨害國家安全、公共秩序或其他權益造成損害之虞，裁定准許柯文哲聲請，且依據「法庭錄音錄影公開播送實施辦法」規定，公開播送的時間，至遲不得逾該案件裁判宣示或公告後5日，並應於司法院指定之網站或平台為之。針對不具效力部分，合議庭不予採納。

北院表示，考量本案被告等人經起訴的事實具相關連性，難以分割，除聲請人聲請部分，依法院組織法第90條第3項規定，依職權裁定就本案其餘當事人及參與人全案之言詞辯論及裁判宣示，均公開播送。

台北地檢署偵辦京華城案、前民眾黨主席柯文哲政治獻金案，去年12月26日依貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪、圖利、公益侵占、背信等罪嫌，起訴柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇等11人，並具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。

台北地方法院審理京華城等案，本月將進入言詞辯論程序，從明天起（12月11日）至24日扣除例假日，將連續10天開庭，合議庭將於辯論終結後，擇期宣示判決。（編輯：張銘坤）1141210