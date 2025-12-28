京華城等案326宣判「柯文哲必須到庭」！李中志指「法律無規定」...分析「當庭要重新裁定羈押要件」

台北地方法院審理前民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率弊案、政治獻金案等，24日全案辯論終結，定明年（2026）3月26日下午2時30分宣判。審判長庭末依《刑事訴訟法》諭知柯文哲、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇宣判當天均應到庭，若不到庭得命拘提。對此，美國伊利諾州立大學教授李中志指出，「法官要求柯文哲到庭聽宣判這事很有趣」。

李中志表示，原本台灣的法律並沒有規定刑事被告要去聽宣判，因為宣判只是諭知刑期或宣判無罪，30秒結束，不會宣讀判決原因，完整的判決書之後十日內會送達，「被告到場聽宣判沒有法律的實質意義，多少只是威權的表示，民主國家不重視」。

李中志提及，過去發生幾件大案，「沒有在押的被告知道判刑後逃之夭夭，或者豁出去再大幹一通，引發社會不滿，甚至怪到法院與檢警頭上 （別忘了，台灣是右派社會）」。李中志說，於是修法，重罪宣判 （兩年以上），法官可強制要求不在押的被告到庭聽宣判，不到者還可以強行拘提到場。

「這就妙了」，李中志表示，柯文哲這案只是一審，「就算有罪，仍未定讞，仍受無罪推論原則保護，急什麼？」他直言，不必懷疑，當然就是宣判後又要回到羈押審查，「可能是當庭要重新裁定羈押要件的狀態，是否因有罪宣判與刑期而改變」。

李中志認為，法官已有定見，且應該不是有罪無罪而已，「而是可能要關到柯文哲必須重新評估逃亡的風險與關到死的現實」。最後，李中志說道，「對了，這因刑期宣告而啟動重審羈押要件的修法，現任大法官尤伯祥當年是持反對意見的，我猜今天也還是反對，望草族懂得讚美尤伯祥一下」。

