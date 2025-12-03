京華城賣地案檢調傳喚沈慶京兒 訊後50萬元交保

記者楊佩琪／台北報導

台北地檢署偵辦京華城賣地案，日前傳喚威京集團主席沈慶京，訊後諭令700萬元交保。3日傳喚沈慶京的兒子沈輝庭、鼎越開發前董事長朱亞虎等人，訊後分別被以50萬元、30萬元交保。

京華城於2019年11月30日結束營業，結束前，京華城公司公開標售京華城所在土地，市場價格342億餘元。經3次流標，最後由威京集團旗下，中石化轉投資的子公司鼎越開發以372億餘元得標，取得土地永久所有權。

但鼎越以高於市場價30億餘元金額得標，且原本資本額僅1億，在中石化不斷挹注資金下，一下子增資到350億，也才得以參與投標，又鼎越母公司中石化為京華城大股東，讓外界質疑恐左手賣右手。另京華城土地過戶後，資本額從150億減資到剩下1億，當中是否有不法，檢調持續偵辦中。

檢調先於5月間傳喚時任鼎越開發董事長的朱亞虎、中石化前後任董事長林克銘、陳瑞隆等人，分別以100萬、500萬、200萬元交保。11月11日再度傳喚陳瑞隆，並傳喚威京集團財務長張志澄、京華城董事長陳玉坤、鼎越開發財務副總蔡志章、鼎越開發執行副總張嘉文。訊後張志澄被以涉犯證券交易法，50萬元交保。同月28日，檢調傳喚沈慶京，訊後700萬元交保。

