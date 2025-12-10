京華城賣地案檢調再有動作 傳喚京華城董事長陳玉坤

台北地檢署偵辦京華城賣地案，繼傳喚威京集團主席沈慶京和兒子沈輝庭，訊後分別以700萬、50萬元交保後，10日再傳喚京華城董事長陳玉坤，訊後請回。

2019年11月結束營業前，京華城公司公開標售京華城所在土地，市場價格342億餘元。經3次流標，最後由威京集團旗下，中石化轉投資的子公司鼎越開發以372億餘元得標，溢價30億餘元，取得土地永久所有權。

但鼎越以高於市場價30億餘元金額得標，且原本資本額僅1億，在中石化不斷挹注資金下，一下子增資到350億，也才得以參與投標，又鼎越母公司中石化為京華城大股東，讓外界質疑恐左手賣右手。

但當時中石化財務狀況並不佳，為何還同意子公司以溢價30億元購買京華城土地，檢調質疑恐為清償沈慶京個人債務。5月26日發動第一波搜索，傳喚中石化董事長林克銘、獨董朱雲鵬、發言人陳穎俊、法務經理陳俊源及鼎越開發前董事長朱亞虎等人，訊後皆交保。

11月11日，北檢再度傳喚陳瑞隆說明，訊後加保150萬元。另傳喚威京集團財務經理張志澄，30萬交保。鼎越執行傅總張嘉文，也被以30萬元交保、財務副總蔡志章則是50萬元交保。

同月29日，沈慶京首次於此案中被傳喚，訊後700萬元交保。12月3日，北檢傳喚沈慶京的兒子沈輝庭，訊後50萬元交保。再傳喚朱亞虎，訊後加保30萬元。

