京華城賣地涉「左手換右手」套利30億！ 沈慶京長子訊後50萬交保

台北京華城於2019年11月熄燈，當時沈慶京疑似指示旗下的中國石油化學工業公司以子公司鼎越開發斥資372億元1萬，向關係企業京華城公司標購京華城案土地，過程疑似套利30億元涉嫌特別背信罪，沈慶京於上月底至台北地檢署複訊以700萬元交保以後，台北地檢署今（12月3日）指揮調查局約談沈慶京長子沈輝庭、鼎越開方前董事長朱亞虎，並於訊後各交保50萬元、30萬元。

今年5月26日北檢指揮調查局兵分20路搜索威京集團總部、中石化、鼎越、京華城公司等地，約談現任中石化董事長陳瑞隆等人，訊後諭令陳瑞隆以200萬交保；前中石化董事長林克銘以500萬元交保；前中石化獨董朱雲鵬以120萬元交保；鼎越開發前董事長朱亞虎100萬元交保；發言人陳穎俊以100萬元交保；法務經理陳俊源80萬交保；時任中石化土地開發部副理梁恭儀50萬元交保；高階管理師朱俊嘉40萬交保，其餘被告則被請回。

11月11日北檢發動第二波搜索，並約談4名被告，陳瑞隆因為涉證交法等罪再加保150萬元；威京集團財務經理張志澄30萬元交保；鼎越執行副總張嘉文30萬元交保；財務副總蔡志章50萬元交保。11月28日，檢調第三波約談，傳喚沈慶京並於訊後諭令700萬元交保。今日檢調再度指揮調查局約談沈輝庭以及朱亞虎，並於訊後諭令50萬、30萬交保。

京華城於2001年開幕，最終於2019年熄燈，當時京華城公司委託戴德梁行公開標售，但因為價格因素3次流標，最終才由威京集團旗下中石化公司百分之百轉投資的子公司鼎越開發以超過底價30億元的372億1萬元得標，取得土地永久所有權。

但檢方調查後發現，當時京華城土地首次招標底價為380億元，但到第4次標售時，底標已經降至342億元，最終鼎越公司卻仍以372億1萬元的高價得標，共溢價30億元，懷疑沈慶京在背後指導，藉由「左手換右手」方式導至中石化損失，解決集團子公司聯貸壓力。

