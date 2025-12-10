京華城賣地疑套現30億還債 北檢再傳董事長陳玉坤到案

京華城董事長陳玉坤。呂志明攝



北檢偵辦京華城土地標售案，查出原本估價342億的土地，卻溢價30億以372億元出售給威京集團旗下鼎越開發公司，溢價的錢疑為了償還沈慶京的私人債務，台北地檢署日前發動搜索約談，認為沈慶京涉犯《證交法》特別背信罪諭知700萬元交保，其餘涉案人均交保候傳，今(12/10)日檢察官再度以被告身分傳喚京華城董事長陳玉坤到案，訊後請回。

京華城董事長陳玉坤(圖中)在律師陪同下，前往北檢法警室報到。呂志明攝

當陳玉坤訊後請回，記者問他：「董事長，你今天又過來這邊，是為了什麼事情？」陳玉坤則笑笑的說「沒事、沒事」，最後在律師陪同下離開北檢。

1987年威京集團取得唐榮鐵工廠位於北市八德路機械廠舊址，並在原址建立京華城商場，2001年正式開幕，營業18年後因為生意欠佳，不敵巨大虧損，於2018年7月間對外招標求售，在經過3次流標後，2019年9月25日第4次開標，由集團中石化子公司鼎越開發以372億餘元得標。

沈慶京因為京華城土地交易案，日前以被告身分到北檢出庭。資料照。呂志明攝

檢調發現，中石化向銀行貸款，將這筆錢挹注到中石化百分之百持股的鼎越公司，向京華城購買土地，雖然當時這筆土地鑑價的市值為342億餘元，但鼎越卻以372億餘元得標，溢價逾30億元。

鼎越開發前董事長朱亞虎。資料照。呂志明攝

京華城在取得372億餘元後，將大部分的錢拿去償還銀行債務，其餘則分散匯到京華城旗下幾家子公司的帳戶，這些子公司又開票給一家設在境外澳門的英屬維京群島商銳亮環球公司，總計金額約30億，恰好就是購買土地溢價的金額。

檢調查出，當時中石化的財務狀況已經不佳，為何會同意子公司鼎越以溢價30億元去購買京華城土地，中石化大可自己購買該筆土地，不需繞個彎假籍鼎越之手，為何會做出這個決策？

中石化董事長陳瑞隆。資料照。呂志明攝

檢調懷疑，由於中石化並非全由沈慶京可實質掌控，若要透過中石化購買該筆土地，或許會面臨到其他股東的質疑，無法形成共識，沈慶京為了確保交易完成，才會利用自已可實質掌控的公司去完成交易，而這筆溢價的金額，疑為了償還沈慶京的私人債務。

今年5月26日，台北地檢署針對此案指揮調查局北機站執行搜索並約談8名被告，認為時任中石化董事長林克銘，涉犯《證券交易法》非常規交易500萬元交保，現任董事長陳瑞隆200萬元交保，時任獨董的知名經濟學者朱雲鵬120萬元交保，發言人陳穎俊100萬元交保並限制出境出海，法務經理陳俊源80萬元交保、時任土地開發部副理梁恭儀50萬元交保、土地開發部高階管理師朱俊嘉40萬元交保。鼎越開發公司時任董事長的朱亞虎100萬元交保並限制出境出海。

沈慶京長子、鼎越開發董事沈輝庭。資料照。呂志明攝

11月11日，北檢又發現不同犯罪事證，再傳喚4名被告，其中陳瑞隆因另涉犯《證交法》等罪，加保150萬元；威京集團財務經理張志澄30萬元交保；鼎越執行副總張嘉文30萬元交保、財務副總蔡志章50萬元交保。

11月29日，檢調以被告身分首度傳喚沈慶京到案，以涉犯《證交法》特別背信罪，諭知700萬元交保。

12月3日，檢調以被告身分傳喚沈慶京長子、鼎越開發董事沈輝庭到案，訊後諭知50萬元交保。另外也再度傳喚鼎越開發公司時任董事長的朱亞虎，並諭知加保30萬元。

