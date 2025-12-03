京華城賣地疑套現30億還債 沈慶京長子沈輝庭50萬交保

沈慶京長子、鼎越開發董事沈輝庭。呂志明攝



北檢偵辦京華城土地標售案，查出原本估價342億的土地，卻以372億元出售給威京集團旗下鼎越開發公司，事後再以減資方式將錢分給股東，其中有約30億元流進香港一家公司，這筆錢疑做為沈慶京償還私人債務，檢察官上週將沈慶京約談到案，以涉犯《證交法》特別背信罪諭知700萬元交保，今日則傳喚沈慶京長子、鼎越開發董事沈輝庭到案，訊後諭知50萬元交保。

1987年威京集團取得唐榮鐵工廠位於北市八德路機械廠舊址，並在原址建立京華城商場，2001年正式開幕，營業18年後因為生意欠佳，不敵巨大虧損，於2018年7月間對外招標求售，在經過3次流標後，2019年9月25日第4次開標，由集團中石化子公司鼎越開發以372億餘元得標。

廣告 廣告

沈慶京長子、鼎越開發董事沈輝庭。呂志明攝

台北地檢署在偵辦京華城容積率弊案時，發現當初得標的鼎越開發為中石化100%轉投資子公司，原名為「中石興公司」，為了興建陶朱隱園公司，2014年更名為「陶朱建設公司」，等待完工後，2019年再更名為鼎越開發，此時中時化不斷增資鼎越，讓鼎越資本額從1億元一下子增資到350億，得以參與京華城土地的投標。

沈慶京長子、鼎越開發董事沈輝庭。呂志明攝

當時媒體也質疑，京華城土地在2021年底完成買賣過戶，鼎越與京華城完成換手，在取得近150億元的新光銀行聯貸後，京華城公司開始減資，錢都還給股東。而鼎越除了原本的資木額350億又向銀行貸款約150億，買了京華城土地還有120億元可用，另有近30億元流進香港一家公司，該公司背後大股東是一名大亨，疑是為了解決沈慶京的私人欠債。

北檢同時也查出，當鼎越在第四次招標以372餘億元得標時，其實當時京華城的土地市值為342億餘元，鼎越明顯以溢價30億取得標案，從金流分析，這筆30億元的溢價就是流進香港公司的那筆30億元。

今年5月26日，台北地檢署針對此案指揮調查局北機站執行搜索並約談8名被告，認為時任中石化董事長林克銘，涉犯《證券交易法》非常規交易500萬元交保，現任董事長陳瑞隆200萬元交保，時任獨董的知名經濟學者朱雲鵬120萬元交保，發言人陳穎俊100萬元交保並限制出境出海，法務經理陳俊源80萬元交保、時任土地開發部副理梁恭儀50萬元交保、土地開發部高階管理師朱俊嘉40萬元交保。鼎越開發公司時任董事長的朱亞虎100萬元交保並限制出境出海。

11月11日，北檢又發現不同犯罪事證，再傳喚4名被告，其中陳瑞隆因另涉犯《證交法》等罪，加保150萬元；威京集團財務經理張志澄30萬元交保；鼎越執行副總張嘉文30萬元交保、財務副總蔡志章50萬元交保。

111月29日，檢調以被告身分首度傳喚沈慶京到案，以涉犯《證交法》特別背信罪，諭知700萬元交保。

更多太報報導

台北101發跨年煙火預告 賈永婕曝小S錄旁白彩蛋：兩人一起哭了

中國否認《舊金山和約》 林佳龍、蔡明彥接力：中國未擁有台灣主權、兩岸互不隸屬

1劑1億罕病藥納健保 連賢明曝早年一慘況：樂繳健保費「花得很划算」