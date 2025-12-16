京華城辯論交鋒 柯文哲批檢方花2天編故事 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

民眾黨前主席柯文哲被控京華城土地違法容積獎勵、政治獻金公益侵占、挪用眾望基金會款項支付競總員工薪資背信、政治獻金專戶申報不實等4案，台北地院今（16）日繼續辯論程序，檢、辯言詞交鋒，柯文哲則批評檢方「花2天編1個故事，講完也不能證明什麼，且當權者真的不要把手伸進司法裡，因為司法做為政治工具，真的太好用了。

柯文哲說，檢察官花了2天時間，在講一個看似完整的故事，檢方就是利用搜索，扣押他的手機、電腦、USB，再從裡面找資料去和京華城做串連，編1個故事。檢察官說威京集團主席沈慶京捐民眾黨210萬元政治獻金部分，沒有人告訴他、他不知道，且他的同學李文宗當時只是禮貌性回朱亞虎一封簡訊，就被押了11個月，但李文宗完全沒有參與京華城案，這真的是文字獄。

柯文哲表示，法庭上是講證據、講事實、講真相，如果檢察官有證據就拿出來就好了，何必花2天時間去講一個故事，講完也不能證明什麼啊。

尤其是檢察官指控他因京華城案向威京集團主席沈慶京收賄1500萬元。柯文哲說，但只有起訴沒有故事，只稱「某時地」有收賄，與事實兜不起來；柯文哲強調，檢察官不是名嘴，司法是國家最後一道防線，不能成為政治工具，因京華城案司法公信力已重創。

柯文哲說，京華城案去年4月開始炒作，他以為跟他無關，因為他根本不知容積率是多少，但知道案子送研議，但沒參與過程，他當市長建立制度讓陳情案一層層審議，有獨立都委會，而他也沒下指導棋，檢方硬說他有手寫「便利貼」所以有介入，實則「便利貼只是一種叮嚀」。

但是，檢察官卻很像「網軍」，京華城案審議一開始當然有委員有意見，如沒意見就不必開會，開會後將意見收攏起來「根本沒注意這件案子」，回歸案子本身來說，應該司法歸司法，柯文哲說，當權者真的不要把手伸進司法裡，因為「司法做為政治工具，真的太好用了」。

柯文哲並指控檢察官不查證就抹黑他，並點名台北地檢署勾結「鏡新聞」，黨檢媒一體，重創司法，他被羈押1年很生氣，但後來想想就算了，但對於羈押期間父親柯承發過世這一段比較過不去，他是有聲量的人，但有在確實反省，「土城十講」講的是和解、善良，而不是要報復。

柯文哲說，他待過拘留室3天、羈押了1年，鼎越開發前董事長朱亞虎、威京集團法務人員陳俊源是怕被關才認罪；他沒有辦法控制都委會，凡涉及公共利益的案子，任內都要求都委會審議以網路直播，審查京華城案的都委會是獨立機關，且公務員也都說合法，如果檢方事後認為京華城案有問題，卻不去追究都委會，反而追殺柯文哲，但是，檢察官指控陳情案處理違反經驗法則，他懷疑案子搞這麼大，北檢後面是否有人在指揮？

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

