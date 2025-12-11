京華城辯論庭開庭 柯文哲：內心坦蕩 為清白奮戰到底

台北地方法院審理京華城、政治獻金等案，今日(11日)起展開馬拉松式言詞辯論。民眾黨前主席柯文哲一早受訪表示，今天是台灣司法史上重要的一天，他強調自己內心坦蕩，將為自己的清白及台灣的社會公平正義奮戰到底。

台北地院審理京華城等案，柯文哲等11名被告全員到齊，今、明兩天將先進行「提示證據」程序，由檢辯就全案200多卷證據表示意見。

民眾黨前主席柯文哲一早便抵達北院，他表示，今天是台灣司法史上重要的一天，這不僅關係到他個人，也關係到台北市的市政發展，更關係到台北市政府公務員的尊嚴。

廣告 廣告

柯文哲指出，司法是國家最後一道防線，唯一的目的就是維持社會的公平正義。他說：『(原音)它應當被人民信任，最重要的，司法不可以變成當權者的統治工具，特別是司法不可以勾結媒體，淪為政治打手，變成破壞人民的工具，我相信大罷免大失敗32比0，台北市地檢署的檢察官絕對是重要的因素。』

柯文哲強調自己內心坦蕩，並表示他本想利用法庭直播的機會向社會大眾公開說明這個眾所矚目的案子，希望真相可以水落石出，結果法庭直播變成事後的紀錄片，他質問「到底在怕什麼？有什麼不敢讓人家知道？」

柯文哲最後表示，他會在法庭上捍衛自己的清白、為公務員的尊嚴、為台灣的社會公平正義奮戰到底。 (編輯：柳向華)