京華城辯論戰即將登場！柯文哲現身北院 稱「台灣司法史重要的一天」

柯文哲受訪。（圖／讀者提供）

台北地院今（12月11日）審理京華城案將於下周一進入辯論環節，今日主要為提示證據，而到庭審理的柯文哲在北檢門外接受媒體訪問，不但表示今天是台灣司法史上重要的一天，更稱不只為自己的清白，更要為了公務員的尊嚴以及台灣社會的公平正義奮戰到底，說完以後前來聲援的小草更是高聲歡呼，奮力為阿北加油打氣。

柯文哲表示，今天是台灣司法史上重要的一天，這不僅關係到我個人，關係到台北市的市政發展，更關係到公務員的尊嚴。柯文哲表示，司法是國家最後一道防線，唯一的目的是維持社會的透明，應當秉持最重要的是，司法不可以變成當權者的統治工具，特別是司法不可以勾結媒體淪為政治打手，變成迫害人民的工具，我相信大罷免大失敗32比0，台北地檢署的檢察官絕對是重要的因素。

柯文哲說，本來今天可以利用法庭直播的機會，讓這個社會眾多矚目的案子可以向社會大眾來公開說明。結果這個法庭直播變成了事後的紀錄片，我內心坦蕩，我希望真相可以水落石出，我希望法庭可以直播，讓大家知道到底發生了什麼事，結果你們到底在怕什麼啊？你們有什麼不敢讓人家知道的，不過即使如此，我還是願意在法庭上為我自己的清白，為公務員的尊嚴，為台灣社會的公平正義奮戰到底。

