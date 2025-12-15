京華城辯論戰登場 「法庭公播」開始錄影

京華城案已於12月15日展開為期8天的言詞辯論程序，首日9名被告包括柯文哲、沈慶京等人皆出庭應訊，由檢察官進行全天論告。此案成為法庭公播首例，開始進行錄影，審判長在辯論前針對鏡頭位置和座位安排與被告及辯護人進行協調。都發局前總工程司邵琇珮因擔憂安全問題，特別要求畫面馬賽克處理並變音。此案的審理結果最快將於明年初揭曉。

京華城案開始為期8天的言詞辯論程序。（圖／TVBS）

在支持者的加油聲中，柯文哲於上午接近9點30分抵達法院。威京集團主席沈慶京不同於過去幾乎都坐輪椅出庭，這次拄著拐杖自行走上樓梯。其他被告包括應曉薇、彭振聲等共9人也都現身法庭，準備參與為期8天的言詞辯論程序。

由於京華城案是法庭公播的首例，從12月15日言詞辯論開始進行拍攝。在辯論前，審判長針對座位及鏡頭位置與被告和辯護人進行調整。審判長建議要進行辯論的一方可以移到柯文哲的座位，但沈慶京的律師表示希望坐在原本的位置，因為要說服的對象是法官，而不是面對檢察官爭論。

邵琇珮的律師則要求邵琇珮的畫面需要打上馬賽克並變音，理由是因為陳述立場方向與他人不同，擔心聲紋和臉部影像被利用而危害安全，法官審酌後准許此請求。關於公播範圍，柯文哲的委任律師提出意見，認為被告最後陳述也是辯論的一環，應該一併公播，但審判長告知高院裁定意旨與立法意旨相符，仍將依法進行。

討論結束後，檢方開始針對柯文哲等人涉嫌貪污等罪進行全天的論告。接下來將依序由柯文哲、沈慶京、張志澄等被告進行答辯。23日下半天和24日全天將進行結辯。合議庭也預留了26日及29日至31日作為預備庭期。京華城案的一審宣判結果最快將於明年初揭曉。

