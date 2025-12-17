京華城辯論！柯文哲律師大讚「這兩案」守密 嗆告發檢察官林俊言和「他」

柯文哲今天出庭面帶微笑，看來心情不錯。廖瑞祥攝



台北地院連續8天辯論京華城案，今天由柯文哲委任律師鄭深元進行辯護，鄭深元大罵，「我在北檢任內有，有兩個印象深刻的案子，檢察官當時偵辦前消防署長黃季敏案、高院法官貪瀆案，媒體都是在起訴後才曉得案件全貌，這才是正常辦案，本案因為沒證據，檢察官對案件和證據『沒信心』，才要透過媒體渲染。」他建請法院告發檢察官林俊言涉偽造文書、證人林欽榮涉偽證罪。

鄭深元痛罵，本案沒有證據證明，柯文哲有「踐履賄求」的行為，本案根本沒證據，如果有證據，檢察官就直接辦了，不需要透過媒體渲染，這個案子悖離辦案常情，連法院審理階段都不放過。

柯文哲委任律師鄭深元重砲轟北檢。廖瑞祥攝

他說，舉例來說，他回想到自己在北檢任職期間印象深刻的兩個案子，第一是前消防署長黃季敏貪污案，黃季敏被譽為「史上最貪的局長」，檢察官在辦案的時候，根本沒人知道在辦什麼，媒體是直到發新聞稿才知道有這個案子，「所以保持偵查秘密是做得到的！」

他說，還有另一個案子也是這樣，就是3個前高院法官的集體貪瀆案，媒體直到搜索結束以後才知道這件事情，直到起訴時，才清楚案件全貌。「這才是辦案正常方式，本案是透過『特定媒體』渲染，都是因為檢察官掌握的證據不夠，而且對自己的案件和證據沒有信心，才會這樣做。」

語畢，鄭深元呼籲法院依法告發本案檢察官林俊言涉嫌偽造文書罪、證人林欽榮涉嫌偽證罪，鄭深元強調，「我真的無法理解，檢察官會偽造筆錄。」

偵查檢察官林俊言目前調任新北地檢主任檢察官。資料照。呂志明攝

柯文哲委任律師建請告發林欽榮偽證。資料照。呂志明攝

