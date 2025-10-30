京華城駁監委指控 強調未放棄訴訟

（中央社記者何秀玲台北30日電）針對監察委員指北市府給予京華城12萬284平方公尺樓地板面積屬一次性保障，且京華城中途放棄訴訟等說法，京華城今天發聲明駁斥，強調未中途放棄訴訟，基地分區為商三特，也非商三用地；北市府過去擅自刪除樓地板面積保障，程序和法律依據都有瑕疵，使公司權益受損。

台北地方法院正在審理京華城案，監察委員林盛豐、蘇麗瓊今天透過新聞稿表示，「一次性保障」是北市府、內政部、台北高等行政法院等所認同，而京華城公司中途放棄訴訟，改以「變形」方式申請20%容積獎勵，實非正途。

京華城公司今天晚間發出聲明指出，京華城樓地板面積保障是因捐出近2400坪土地而取得，早在民國80年2月13日公告的都市計畫主要計畫書中明確記載，並經北市府與內政部都委會審議通過，具有法規命令性質。若保障為「一次性」，應會明確載明，但公告內容並無此記載，且都市計畫通常不會出現「一次性保障」字樣。

京華城進一步表示，前北市副市長林欽榮於106年主持都委會時，未經實質討論便刪除京華城受保障的樓地板面積，已違反法律保留原則，屬違憲行為。此舉等同使容積下降，且京華城並未有違害重大公益或影響交通、學校等情事，讓人質疑其動機。

京華城指出，北市府於107年公告的細部計畫變更，將基地容積率「釐正」為560%，並刪除原保障樓地板面積，所謂「釐正」即「澄清」，代表北市府承認原都市計畫560%容積率合法，但因歷任市府未說明清楚才產生爭議。此後京華城依都市計畫法申請變更，至110年獲都委會核准給予20%容積獎勵，但必須負擔高額公益回饋，實際容積仍比原保障減少約6.91%。

針對外界指稱京華城放棄訴訟，聲明強調，與威京公司曾起訴北市府請求恢復權益，後因北市府多次要求撤訴，才於111年7月撤回，並非主動放棄；京華城也說明，基地分區為「商三特」而非一般「商三」，屬特殊使用分區，應以都市計畫法為依據，不適用土地使用分區管理條例。（編輯：林家嫻）1141030