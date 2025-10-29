京華城30年容積恩怨全揭露 張景森嘆「圖利陰影逼官僚殺人」：只能當貪官或酷吏

前政務委員張景森28日作為證人出席京華城案法庭，他在庭上提到，郝龍斌市府以「一次性保障」為由，刪除12萬284平方公尺的樓地板面積，但此說法並沒有依據，他相當不以為然。而張景森今（29）日談到京華城這30年來的故事，感嘆這原本只是一個單純的行政解釋錯誤案，只要市府虛心認錯即可，卻因害怕圖利，最終演變成政治與社會的一場完美風暴。​

張景森在臉書發文表示，30多年前，沈慶京買下了一塊台北市中心的土地，原本是工業區，因此向市政府申請建造廠辦，但後來知道市府也不願在市區裡保留工業用地，因此申請變更為商業區，打算興建購物中心。

張景森指出，最後市政府同意變更土地使用，但要求沈慶京捐出3成土地、捐款協助市政建設；同時市府辦理都市計畫變更，將該地調整為比照「第三種商業區」的特殊商業區（商三特）。該地基準容積率比照商三，且明載「樓地板面積得不少於原申請建造之樓地板面積」，在這個條件下，沈慶京依法興建了「京華城」。

張景森提到，但多年後，隨著商業環境變遷，沈慶京計畫拆除重建，然而郝龍斌市府卻告訴他「該地容積率僅有392%」與「當年都市計畫書所保障的樓地板面積保障條文，只適用於第一次的建照」，對投資人而言，這無異於晴天霹靂。

張景森說，後來沈慶京提出陳情，但市府官員堅持自己的解釋才正確，案件後來送至監察院，監察院糾正市府，此時市長已換成柯文哲。理論上這只是文字誤解，市政府自己釐清更正即可，但市府事務官擔心之前的錯誤解釋被追責，拒不修正，反而將問題推給行政訴訟、推給都市計畫委員會，希望透過都市計畫程序解決。

張景森表示，都委會開會容積是560%，過去所謂的392%是指「粗容積」，但社會大眾不明白這兩者是一樣的，只看到「392改成560」便認為沈慶京平白得利。輿論一片譁然，市議會風聲鶴唳，圖利陰影襲來，於是官員們紛紛表態自保，結果竟以刪除「樓地板面積保障條款」的方式來說，「你看，我沒圖利！」

​張景森續指，沈慶京當然不服，最後只能直接向柯文哲陳情，而柯文哲確實想幫他忙，於是召集市府官員商議，不知什麼原因，想出要透過都市計畫變更程序，彌補他的容積損失。「但如同前次變更是一場災難，這次變更更是一場新的災難。」​



​張景森指出，​由於市府官員難以承認上一次刪除保障的決定是不合理的錯誤，自然無法直接恢復原有規定，只能「另立名目」，以「容積獎勵」方式給予約20%的補償，但這種處理方式雖然手法巧妙，但爭議更大。

​​張景森強調，變更理由不是知過能改的「彌補錯誤」，而是巧立名目的「容積獎勵」！這個案用獎勵真的是有一點名不正、言不順。上次剝奪財團財產，社會無感，因為台灣社會普遍反商仇富；這次「巧立名目給予獎勵」，明顯是針對特定對象，即使市府聲稱依據多項法規與案例辦理，仍難服眾心，大家都會認為「裡面有鬼」！​

張景森說，後來的事，大家都看到了。他不知道沈慶京有沒有賄賂柯文哲、柯文哲有沒有貪污，這讓法律去處理，他沒有特別看法。但是，一個原本單純只是行政解釋錯誤的案件，官員本應平常心面對、承認錯誤立即更正即可，但因缺乏擔當、害怕被控圖利、拒絕承擔責任，最終演變成政治與社會的一場完美風暴。



張景森感嘆，對沈慶京來說，這是一個悲劇，「辛辛苦苦搞了30幾年，捐了3成土地、無數金錢，最後老年還落得牢獄之災，而他爭取的，不過就是30年前就已經擁有的權利而已！」這起事件的本質，其實是一場「圖利罪陰影逼迫官僚殺人」的都市計畫悲劇，如果不從根本上去改善，我們的官員只能選擇當貪官或酷吏。

