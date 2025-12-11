京華案提示程序提前結束 柯文哲突拋:要黃國昌「別吹牛說D槽是滿的」

台北地院審理京華城案，11日起進入最後言詞辯論階段，包含前台北市長柯文哲(前)等11名被告全數到庭。(記者廖振輝攝)

〔記者張文川／台北報導〕台北地方法院審理前台北市長柯文哲等11人涉京華城容積等弊案，今天進行提示證據程序，柯文哲晚間庭訊結果後，在法院門口表示，司法不能變成政治鬥爭的工具，真相會慢慢出來，他懷疑檢方現在也要用同樣手法對付民眾黨主席黃國昌。

提示程序於今日提前終結，明天的預定庭期取消，不開庭，下週一(15日)進入言詞辯論，將由檢察官針對收賄案先行論告約1天半，再由柯文哲等被告及律師答辯。

庭訊後，柯文哲受訪表示，全案一共3400多項證據，我讀過的還沒超過1千項，資料很龐大，沒辦法處理。他說，所有被告都說否認犯罪(實為彭振聲、邵琇佩認罪，其餘9人否認犯罪)，彭振聲說他是最悲慘的，家破人亡，柯說這就是他最難過之處，其實檢察官要對付的只是柯文哲，為什麼要傷害這麼多人。

柯文哲說，起初檢察官向法院聲請搜索票，其實法官也沒有很多時間去看，法官也是聽檢察官片面之詞，法官通常都會同意核發搜索票，但聲請搜索的理由後來幾乎沒出現在起訴書裡，這叫「騙票」，拿搜索票到處去搜手機、沒收電腦，再從裡面找資料、編故事，此案不是「押人取供」而是「押人補供」，他算是很「耐關」，一般被關一年的人，叫他講什麼就講什麼。

柯文哲說，感覺檢方現在也是用同樣手法在對付(民眾黨主席)黃國昌，他跟黃說不要吹牛說什麼「D槽是滿的，越是這樣講，他們越有興趣」，就找個理由去抄，抄協會、辦公室，把電腦沒收，再找資料來編故事。

柯文哲說，京華城案是從監察院的糾正文開始，糾正前總要做一些調查，我就請律師去函監察院要求提供是憑哪些資料來提出糾正，結果查出是林洲民去做筆錄，也沒有簽到，案由是「中泰賓館案」而不是京華城案，問了才說是「誤植」，沒有這樣搞的啦，這樣乾脆說「我要搞柯文哲」就好了，何必搞這些動作。

柯文哲說，司法是國家最後一道防線，不可以變成政治工具，司法應該被人民信任，我還是要講那句話，大罷免大失敗，32比0，檢察官是最重要的因素，讓台灣人對司法沒有信心，但也不是一天就可以改變這個國家，時間久了，真相會慢慢呈現出來。

柯文哲停頓2秒後說，其實他還是很難過，為了要打柯文哲一個人，傷害了太多無辜的人，政治鬥爭不應該變成這樣，我還是忍不住要講，「賴清德，不要把司法當做政治鬥爭的工具，你比小英還糟糕」。

