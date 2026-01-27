京西賓館槍戰？張又俠政變？趙蘭健警示：謠言誤導掩蓋習近平高度集權戰備真相

張又俠(左)與習近平（右）。 圖：翻攝自 @cskun1989 X 帳號

[Newtalk新聞] 對於近日在華語自媒體與部分海外輿論圈迅速擴散的「張又俠秘密策劃政變」、「京西賓館發生槍戰」、「習近平險遭抓捕」等戲劇化謠言，中國流亡海外獨立調查記者趙蘭健26日提出批評，提這些不實編造內容已影響西方政治人物、前情報官員與政策評論者的判斷環境。他強調，這些未經核實、邏輯自相矛盾的說法，已構成一場可能引發戰略誤判的輿論危機，而其核心危險在於製造「中國內部即將崩潰、軍隊失控」的虛假不穩定幻覺，進而低估高度集權政權對外行動的能力與意志。

廣告 廣告

趙蘭健指出，以近日流傳最廣的「京西賓館槍戰」敘事為例，此類說法在邏輯上存在根本缺陷。它假設張又俠等人在高度監控、極端保密的北京核心警衛體系中，能秘密調動武裝力量對最高領導人實施抓捕甚至武裝衝突，卻無法解釋為何事前毫無跡象、事後也無任何可驗證的外部信號。此類敘事完全依賴「X先生」、「牆內朋友」等不可核查的轉述，卻不斷疊加戲劇細節以增強「真實感」，更像吹噓的兒戲，而非嚴肅情報。

他進一步分析，這並不是「孤立事件」。過去三年，此類「宮廷政變故事」模式反復複製：當現實發展與部分人預設的「習近平即將垮台」劇本不符時，敘事便自動升級，從「失勢」到「內鬥」，再到「暗殺」、「政變」。事實本身不重要，重要的是維持持續動盪的想像。這些神話式政治敘事不是基於結構分析，而是透過心理壓力迫使他人「相信」。與政變謠言相反，趙蘭健過去三年持續追蹤中國軍政體系變化，核心判斷高度一致：習近平並未失去對軍隊的控制，而是透過反覆、去個性化的整肅，消除一切可能構成緩衝、制衡或不確定性的層級，將整個體系壓縮為僅剩「執行功能」的結構。在高度集權體系下，這種以「政治可靠性高於專業能力」為優先的垂直指揮鏈重建，雖然不是效率最優解，卻是最「安全」的方案。歷史多次證明，獨裁體制最危險的階段，恰恰是權力高度集中、外界卻誤判其失能之時。

趙蘭健強調，這一判斷基於長期連續的事實觀察：火箭軍系統的清洗節奏、軍委層級「代言人」的消失、戰區結構的重組、社會管理的戰時化傾向，以及對外軍事演訓從「象徵威懾」轉向「實操測試」。2025年12月29日起展開的「正義使命-2025」環台軍事演習（包圍台灣本島），正是這套邏輯逐步展開的自然結果，而非突發事件。

趙蘭健警告，此類謠言若被部分具影響力的西方前官員、評論人士轉發引用，其性質已從華語圈自媒體「自嗨故事」轉變為國際政治認知場的一部分。若決策者在對華政策、軍事部署或危機管理中，將這些敘事視為「情報信號」，後果將不可控。在當前緊張的國際環境中，這種誤判可能直接轉化為安全危機。他反對的不是分析本身，而是將主觀願望包裝成「必然結論」的幻想式推演。真正的風險不在內部反抗，而來自外部行動；持續沉迷神話故事，只會在真正危機來臨時感到意外，而事實上，問題從來不是沒有預警，而是預警被噪音淹沒。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

網傳解放軍82集團軍「營救」張又俠 各版本說法「有出入」

楊宏基觀點》反腐？反撲？張又俠「老將」落馬 習主導解放軍高官權鬥大戲？