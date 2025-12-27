京都「初詣」人氣神社揭曉 伏見稻荷大社領軍五大神社體驗和風年味

Photo Credits：海的那編

新年走春不只台灣夯，日本京都的「初詣」更是體驗和風年味的經典行程。從香火鼎盛、千本鳥居聞名世界的伏見稻荷大社，到祈求學業與姻緣的各間神社，京都每到新年便換上最熱鬧也最優雅的面貌。穿梭朱紅鳥居、參拜古老社殿、抽籤求好運，再以一杯甘酒暖身，讓新年從儀式感滿滿的初詣開始。

【京都的傳統初詣習俗與參拜小秘訣】

「初詣」是日本人在新年第一次參拜神社的傳統，多於1月1日至3日進行。參拜前先在手水舍淨手漱口，投香油錢、鞠躬兩次、拍手兩次再許願。建議清晨或傍晚前往避開人潮，並準備零錢抽籤、購買御守，完整體驗新年祈福儀式。

【京都五大神社】

伏見稻荷大社

Photo Credits：mr.wang_x、happyduck100

說到京都初詣，伏見稻荷大社絕對是人氣王。以綿延山林的「千本鳥居」聞名，朱紅色鳥居在新年時節更顯喜氣，是祈求事業、財運與商業繁盛的首選。參拜路線可依體力選擇走一小段或完整登山，沿途能感受濃厚的新年氛圍與自然景色，是初訪京都不可錯過的經典神社。

地址：京都市伏見區深草藪之內町68

交通：JR奈良線「稻荷站」下車即達；京阪電車「伏見稻荷站」步行約5分鐘

八坂神社

Photo Credits：toanluu_jp、_____k_e_i_____

位於祇園核心地帶的八坂神社，是京都市民新年參拜的代表之一，以祈求除厄、健康與良緣聞名。朱紅色樓門在夜間點燈後更添浪漫氣氛，適合白天參拜、夜晚散步一次完成。周邊就是花見小路與祇園老街，初詣後順遊京都街景，年味滿分。

地址：京都市東山區祇園町北側625

交通：京阪電車「祇園四條站」步行約5分鐘；阪急「河原町站」步行約8分鐘

北野天滿宮

Photo Credits：haixing0527、fullfen

北野天滿宮供奉學問之神菅原道真，是學生與考生初詣首選。新年期間湧入大量祈求學業、考運的參拜者，境內牛像更被視為開運象徵。神社古樸莊嚴，結合濃厚文化氣息，即使非考生也能感受京都特有的靜謐年節氛圍。

地址：京都市上京區馬喰町

交通：嵐電「北野白梅町站」步行約5分鐘；市巴士「北野天滿宮前」下車即達

平安神宮

Photo Credits：yu.photo.0203、_3.mimi.3_

平安神宮以氣勢磅礡的大鳥居與寬廣腹地著稱，是京都最具代表性的近代神社之一。新年時前來參拜，能感受到開闊空間帶來的莊重感，適合祈求家庭平安與新年順遂。參拜後可順遊岡崎一帶美術館與公園，行程輕鬆又充實。

地址：京都市左京區岡崎西天王町97

交通：市巴士「岡崎公園 美術館・平安神宮前」下車即達；地鐵「東山站」步行約10分鐘

下鴨神社

Photo Credits：alioth0520、kana_spiritual.messenger

下鴨神社是京都最古老的神社之一，也是世界文化遺產。坐落於糺之森中，新年參拜時能在森林步道間感受寧靜清新的氛圍，適合想避開人潮的旅人。這裡以祈求良緣、身心淨化聞名，為新的一年帶來溫柔而安定的開始。

地址：京都市左京區下鴨泉川町59

交通：京阪電車「出町柳站」步行約12分鐘；市巴士「下鴨神社前」下車即達

撰文者/ 海的那編