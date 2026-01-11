京都伏見稻荷大社亂象頻傳！遊客瘋刻「到此一遊」 百棵竹子面目全非

日本京都知名景點伏見稻荷大社近日傳出環境破壞問題，引發外界關注。（圖／達志／美聯社）

日本京都知名景點伏見稻荷大社近日傳出環境破壞問題，引發外界關注。以千本鳥居與山林步道聞名的伏見稻荷，不僅是日本最具代表性的觀光勝地之一，也被視為體現日本文化與美學的重要象徵。然而，近年來卻不斷發現周邊竹林遭人刻字塗鴉，嚴重破壞自然景觀。

日本Sora News報導，從網路流傳的影片與照片可見，當地不少竹子上被刻上姓名縮寫、日期，甚至愛心符號。由於刻痕多為非日文文字，外界推測相當比例來自外國觀光客，疑似將刻字當成「到此一遊」的紀念方式。這類行為不僅缺乏公德心，也對當地生態造成實質傷害。

廣告 廣告

破壞情況在半山腰的末社一帶尤其嚴重。家族世代居住於步道旁的居民中村明指出，鄰近土地已有超過100棵竹子遭到刻畫。專家表示，刻痕會破壞竹子的表皮與組織，輕則影響外觀，重則導致枯萎、腐爛，甚至在結構受損後倒塌，危及行人安全。

類似情況也發生在京都另一個知名景點嵐山。嵐山以大片竹林聞名，卻在去年被發現約350棵竹子遭到刻字破壞。地方政府為防止情況擴大，不得不採取臨時措施，包括以綠色膠帶遮蓋刻痕，甚至在部分區域砍除竹林，減少遊客伸手可及的對象。

不過，這些對策同樣引發爭議。無論遮蓋或砍伐，都會破壞原本茂密的自然景觀，削弱景點魅力。尤其伏見稻荷周邊竹林分屬不同地主，土地權屬分散，使得統一管理與大規模防範措施更顯困難。

雖然並非所有刻字行為都來自外國遊客，現場也可見日文塗鴉，但外文刻痕數量明顯，仍讓問題格外受到關注。在京都逐漸承受觀光過度化壓力的背景下，這起事件再次凸顯觀光客行為對文化與自然資產的衝擊，也提醒造訪古都的旅人，欣賞美景之餘，更應尊重環境與歷史，避免讓短暫的紀念，留下長久的傷痕。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

6架私人飛機和金鋼琴！ 陳志落網 網瘋傳「炫富老婆」是她

帳戶多出103萬轉帳！ 他一查真相「竟是年終分紅」

她耳朵悶癢一照內視鏡「驚見長香菇」 醫揭1習慣導致：發霉了