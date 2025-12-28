京都伏見稻荷大社傳熊出沒！現場急拉封鎖線

▲日本京都伏見稻荷大社27日晚間驚傳有熊出沒，引發日本網友熱議。（圖／翻攝自Ｘ／タケ@bam41boo）

[NOWnews今日新聞] 旅日注意！日本今年熊害頻傳，已到12月底仍有部分地區傳出「熊出沒」，日本京都知名旅遊景點伏見稻荷大社，27日晚間有警車停在神社門口，鳥居前拉起黃色封鎖線，傳出是有熊隻出沒，引發日本網友熱議。

有日本網友27日晚間在社群平台Threads發文，「聽說伏見稻荷有熊出沒」，並分享一張警車停在伏見稻荷大社門口，現場拉起黃色封鎖線，禁止民眾進入的照片。

原PO也在留言補充，貼出在X平台上也有許多日本網友熱烈討論「伏見稻荷 熊」的話題，許多人都指出該處疑似有熊出沒，有民眾在伏見區深草藪之内町的本殿與樓門附近發現熊蹤。不過，官方尚未證實有熊出沒。

相關消息也被台灣網友熱烈討論，還被轉發到日本旅遊相關社團：「狐狸vs熊，誰會勝出？」「京都市區旁的伏見稻荷神社也有野生的熊前往參拜了」、「連這裡都有熊？！」「伏見稻荷大社的後面，有一大片類似這樣的原始森林，其實出現熊，也不奇怪」、「早兩月鴨川也有熊出沒報告,伏見稻荷現熊踪也不意外」、「現在熊都不怕人山人海？」

日本各地今年熊害頻傳，甚至在遊客眾多的觀光景點都傳出熊出沒消息，10月底京都嵐山竹林也曾傳熊跡。京都府官方公布的「熊出沒地圖」顯示，該府最近一次接獲熊出沒通報，是24日在京丹町下山。

