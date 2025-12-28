京都伏見稻荷大社驚傳熊出沒！現場急拉封鎖線

（記者周德瑄／綜合報導）日本京都知名的伏見稻荷大社於27日晚間驚傳熊出沒，現場鳥居前已拉起黃色封鎖線並有警車戒備。由於時值歲末，這則目擊情報引發網友高度關注與討論，憂心元旦參拜受到影響。雖然官方尚未最終證實，但警方已在境內採取警戒措施，呼籲計畫前往這座狐狸使者守護之神域的遊客務必提高警覺，注意人身安全。

圖／由於伏見稻荷大社緊鄰山區，深夜傳出野熊目擊情報引發各界震撼。（翻攝自Thrads@daobeiyoushu）

根據社群平台流傳的照片與目擊報告，27日晚間20時50分左右，有民眾在伏見區深草藪之内町的本殿與樓門附近發現熊蹤。大批日本網友在社群軟體分享現場封鎖影像，紛紛表達震驚與不安，有人推測可能是鄰近的山科地區黑熊翻山越嶺而來，也有人半信半疑，開玩笑形容這是熊與狐狸的對決。

日本今年熊害災情異常頻繁，這類野生動物闖入人口稠密景點的情況已非首例。10月底嵐山竹林也曾傳出熊跡，而京都府官方地圖顯示24日才剛有目擊記錄。伏見稻荷大社因鄰近稻荷山，自然環境豐富，夜間人煙稀少時確實存在野獸出沒風險。由於緊接著就是新年參拜人潮，相關單位正嚴密監控，防止意外發生。

專家提醒，若計畫在連假期間造訪京都，應隨時注意當地警方的廣播與告示。如在清晨或傍晚等光線昏暗時刻通行，建議攜帶熊鈴或收音機利用聲音示警，避免與野獸正面接觸。目前該地區仍維持高度警戒，警方與自治體呼籲民眾若無必要，應暫時避免於夜間進入山區或靠近管制區域。

