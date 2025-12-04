京都伴手禮店「8字標語」飄台味！他一看笑瘋了，網狂讚：夜市風突然高級起來。示意圖／取自photoAC

近年來，日本持續穩居台灣人最喜愛的旅遊勝地之一，無論是便捷的航班、友善的旅遊環境、迷人的美食文化，或深具特色的四季景緻，都讓台灣旅客一去再去。為吸引台人，日本各地商家不僅聘請懂中文的員工，也常以各式中文標語招攬客人。近日就有網友在京都一家伴手禮店發現頗具「台味」的中文招牌，逗趣用語讓他不禁直呼「是誰教店家的啦？」掀起一票人熱論。

該名網友昨（3）日在threads上發文表示，自己最近到京都旅遊，在清水寺附近路過一家和菓子伴手禮店，看到店家立牌上寫著「夭壽好吃，不買可惜」8字，讓他忍不住笑問「誰教店家的啦？」

一名網友遊京都時，意外發現店家招牌寫著滿滿台味的標語。圖／翻攝自threads

此文一出，立刻掀起一陣熱論，台人紛紛回應「真的是寫給台灣人看的」、「想不到日本商家有如此接地氣的用語」、「以為在九份還是其他老街」、「台灣人看到真的會買，店家很懂欸」、「我懷疑有店員是台灣人」、「光是這句話，不買就覺得怪怪的」、「台語無所不在」、「夜市風出現在日本，突然高級了起來」。

另還有不少網友分享，「去土耳其的時候，賣土耳其冰淇淋的也跟我說『夭壽喝加』，一聽就知道是台灣人亂教的」、「豆田町一間在賣雞塊的店家也有出現『夭壽好呷，卡緊來』」、「兼六園外面一排店家寫的是『俗擱讚』」、「那天去日本donki聽到裡面的廣播，在用中文介紹伴手禮：好吃！爆X好吃，停不下來的好吃」。

不少台人也分享各式台味標語。圖／翻攝自threads



