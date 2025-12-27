京都住宿價持續探底 林氏璧：春節也開始鬆動了

中日關係緊張後，大批陸客取消赴日機票、住宿，近日更傳出日本京都住宿大降價的消息，日本旅遊達人林氏璧表示，向當地旅館業者求證後確實有此狀況，主要是受陸客退訂影響的飯店，為了迅速攬客選擇降價止血，連帶將影響擴大到整個產業，目前觀察連農曆過年時的價格都開始鬆動了。

林氏璧今（27）日在臉書表示，最近日本媒體開始報導，京都住宿價格有鬆動的跡象，他因此向當地旅宿業朋友求證，結果證實確有此事，且源頭就來自中日關係緊張！

林氏璧指出，其實陸客有偏好的旅館，第一波退訂潮大多集中在這些旅館上，但這些旅館為了在短時間內把空房賣出去，紛紛選擇降價攬客，經媒體報導、渲染後，不少有出遊計畫的民眾重新查價、訂房，導致其他飯店也只能跟上，降價的奇景因此擴大到整個業界。

林氏璧說，京都近幾年的住宿價格幾乎漲到天價，經費不足的旅客只能住到大阪去，如今的狀況雖然對業者來說不是好事，但對旅客則是千載難逢的好機會，實際觀察發現，雖然賞櫻季的價錢還沒開始調整，但農曆春節時的房價已經開始鬆動了，未來是否會連帶影響京都即將漲價的住宿稅政策，將是觀察重點。

不少網友也分享，「上周有發現便宜的住宿，馬上訂了機票去跨年」、「市場機制、供需法則，既然人少了這麼多，房價一定會開始降」、「我猜櫻花季應該還是貴」、「京都市中心確實有降價，但我覺得這是撤單導致的暫時恐慌，要把握機會」、「12月初去京都就發現了，同一間飯店6個晚上含早餐的房費差了1.1萬新台幣，果斷重新訂房」。

