京都便當店出包！2學校39人吃完食物中毒、24人驗出諾羅

日本京都一間便當連鎖店驚傳集體食物中毒事件。2所學校的師生在食用了該便當店提供的便當後，陸續出現腹瀉、嘔吐、發燒等症狀，其中24人被檢測出諾羅病毒，所幸所有人的症狀均為輕症。京都市政府已宣布該店自21日起暫停營業三天。

京都一間便當店驚傳食物中毒事件。（示意圖／photo.AC）

據京都市衛生中心稱，18日接獲京都市一所高中通報，指出「某社團活動的學生出現腹瀉等症狀」，同一天，另一所大學的教職員也通報了類似症狀，總共有39人出現不適症狀，而所有人均於16日午餐時食用了同一家便當店的便當。

廣告 廣告

21日，京都市政府宣布有24人被檢測出諾羅病毒，目前已勒令該店停止營業三天。同時也呼籲民眾徹底加熱並消毒食物，以預防諾羅病毒感染。

延伸閱讀

中國國民黨黨慶誌慶 洪秀柱揭「當前台灣兩股危險力量」

結束中亞3國行...王毅再嗆高市「越紅線」 有權再清算日歷史罪責

陸動員邦交國對台灣議題表態 緬甸譴責高市違反一中、鼓動台獨