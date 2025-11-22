京都便當店出包！2學校39人吃完食物中毒、24人驗出諾羅
日本京都一間便當連鎖店驚傳集體食物中毒事件。2所學校的師生在食用了該便當店提供的便當後，陸續出現腹瀉、嘔吐、發燒等症狀，其中24人被檢測出諾羅病毒，所幸所有人的症狀均為輕症。京都市政府已宣布該店自21日起暫停營業三天。
據京都市衛生中心稱，18日接獲京都市一所高中通報，指出「某社團活動的學生出現腹瀉等症狀」，同一天，另一所大學的教職員也通報了類似症狀，總共有39人出現不適症狀，而所有人均於16日午餐時食用了同一家便當店的便當。
21日，京都市政府宣布有24人被檢測出諾羅病毒，目前已勒令該店停止營業三天。同時也呼籲民眾徹底加熱並消毒食物，以預防諾羅病毒感染。
【ノロウイルス】高校生ら39人が食中毒に、弁当「本家かまどや」営業停止 京都https://t.co/P5pLFHawFE
弁当を食べた高校生らと大学生らの二つのグループ39人に下痢や嘔吐、発熱など食中毒の症状があり、うち24人からノロウイルスが検出されたと発表。いずれも軽症だという。
— ライブドアニュース (@livedoornews) November 21, 2025
