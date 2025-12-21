京都列車撞車起火！ 580位乘客平安、小客車駕駛亡

特急列車與自小客車碰撞。（示意圖／翻攝自unsplash）





日本京都發生火車和自小客車碰撞事故，並且起火！其中兩列列車，車上580名乘客沒有大礙，但自小客車駕駛不幸身亡。

一輛汽車被撞到車站月台邊，整輛車陷入火海，火勢猛烈濃煙不斷往上竄，旁邊的特急列車停在月台上，車廂外觀明顯被燒黑，現場冒出大量黑煙。

目擊者：「嚇了一跳，發出很大的聲響，白煙逐漸變成黑煙，過了不久之後，就開始冒出火焰。」

周六上午，日本京都府精華町，發生一列共4節車廂的特急列車，與自小客車碰撞事故。根據警方調查後指出，這輛遭撞自小客車事故前，與停在平交道外的另一輛車相撞之後，進入軌道才會遭到追撞，汽車被推行約200公尺後，停在另一列上行急行列車旁，車輛隨即起火燃燒。

空拍畫面也可見事故現場，列車與自小客車嚴重毀損，前方部分有明顯燒焦，熏黑痕跡。近鐵公司表示，包括特急與急行列車，共580人都沒有受傷，不過自小客車駕駛不幸身亡。

