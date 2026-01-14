京都北白川系拉麵霸主「魁力屋拉麵」 新光三越台北南西旗艦店開幕

圖：魁力屋拉麵台北店開幕大合照。（圖／主辦單位提供）

【記者張嘉誠／綜合報導】

日本京都超人氣連鎖拉麵品牌「魁力屋拉麵」延續台南首店的驚人熱度，於 1月16日正式進駐台北新光三越南西店，以品牌在台灣的「旗艦店」之姿盛大登場。台北旗艦店不僅完整承接台南店的成功經驗與市場回饋，更以更成熟、完整的呈現最道地的京都拉麵風味。此次開幕也同步推出台北限定款新品：奢華感十足的「金燦烏魚子雞白湯貝拉麵」勢必成為拉麵愛好者不可錯過的全新亮點。

圖：魁力屋拉麵台北旗艦店。（圖／主辦單位提供）

台南月銷14,000碗！排隊名店「魁力屋拉麵」進駐新光三越台北南西

「魁力屋拉麵」以特色鮮明的招牌「京都熟成醬油湯頭」在京都北白川拉麵激戰區迅速累積高人氣。自去年 8 月登陸台南後，品牌結合在地食材推出多款台灣限定風味，包括以雞白湯融合熟成醬油的「雞白湯醬油湯頭」、宜蘭三星蔥特製拉麵，以及與台南製麵廠共同開發的專屬麵條，並採用台灣米與台灣豬等優質原料。台南首店開幕後更創下單月來客數超過13,500人、月銷14,000碗的亮眼成績。今年品牌再宣布於1月16日正式進駐新光三越台北南西店，以「旗艦店」之姿盛大開幕。台北旗艦店不僅承接台南店的成功經驗與消費者回饋，以更成熟、講究的烹調規格呈現最道地的京都拉麵風味。魁力屋更將台北定位為品牌在亞洲拓展的重要核心據點，未來將於此進行味道研發與人才培育，為跨國布局奠定關鍵基礎。

台灣海味x京都湯頭！台北旗艦店限定新品登場，開幕加碼送免費招待券

此次台北旗艦店在空間設計上延續台南店的風格，以米白色搭配溫潤木質調為主軸，打造如家般溫暖、療癒的用餐氛圍。開幕同步推出台北限定款新品——奢華系 「金燦烏魚子雞白湯貝拉麵」 以濃郁細緻的台灣限定雞白湯搭配雲林產鹹香烏魚子，台灣海味與京都旨味層層堆疊，打造餘韻綿長的高級風味。而台南店廣受歡迎的經典菜單也將完整呈現在台北旗艦店，讓饕客一次享受經典與創新的雙重魅力。

此外，為歡慶台北旗艦店開幕，於1月16日至1月18日推出三日限定回饋活動——每日前 50 名入店消費者可獲得「免費招待券」乙張，邀請拉麵愛好者一同體驗旗艦店的全新風味。

圖：1/14日開幕儀式中，除完整呈現京都招牌熟成醬油湯頭外，也推出 台北旗艦店限定新品「金燦烏魚子雞白湯貝拉麵」。（圖／主辦單位提供）

插旗台中核心商圈 魁力屋北、中、南佈局深耕台灣市場

隨著魁力屋於 1月6日正式插旗「新光三越台中中港店 B2」，標誌著品牌在台灣中部的重要戰略據點正式落成。作為品牌深耕台中的首站，台中中港店全面承襲了台南首店開幕以來的寶貴運營經驗，從嚴謹的職人服務流程到對風味穩定度的極致追求，皆與首店一脈相承。這座位於台中人氣百貨商圈的新店點，不僅為中部拉麵愛好者提供了更便利的用餐選擇，更與台南首店及台北旗艦店遙相呼應，宣告魁力屋正式完成台灣「北、中、南」三大據點的完整佈局。

未來，魁力屋也將持續以「融合台灣在地食材」以及「京都獨門湯頭與一脈相承的京都職人精神」為核心，透過這三大據點服務全台，讓更多消費者在台灣就能享受到蘊含台灣風土與創新巧思的京都拉麵滋味，展現品牌長期深耕台灣市場的堅定決心。

魁力屋拉麵 台北旗艦店

地址：新光三越 台北南西店三館 B1 （臺北市中山區南京西路 15 號 B1）

魁力屋拉麵 台中中港店

地址：新光三越 台中中港店 B2（臺中市西屯區臺灣大道三段301號 B2）