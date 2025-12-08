京都名店「裸足妹猛踩線」稱來自台灣！日店員「1句秒戳破」網讚翻

生活中心／饒婉馨報導

有網友近日分享在京都老字號「三嶋亭壽喜燒」的用餐經歷，該店以講究的用餐禮儀聞名，不僅禁止濃烈香水和通話，榻榻米座位區更要求顧客穿襪。然而，網友目睹2位說著明顯中國口音的女性，不僅違規沒穿襪，拍照還連閃多次閃光燈，甚至在面對店員詢問時竟自稱「來自台灣」，沒想到店員只用1句話，就讓謊言瞬間被戳穿。









她們吃日本名店「裝台灣人」店員1句秒戳破！她直言：影響其他人

有台灣網友去日本百年老店吃壽喜燒，卻遇到2位不遵守規定自稱「台灣人」的中國口音女子。（圖／翻攝自 Threads ＠rstdnneo）

廣告 廣告

有一名網友在Threads上發文，表示京都三嶋停對用餐禮儀比較講究，但他也說「基本上遵守規矩對大家的用餐體驗都好」，分享他訪店時遇到的奇葩事蹟，「中午遇到兩位口音就中國的女生沒穿襪子，拍照時還打了幾次閃光燈，明顯影響到環境。後來看到店員詢問她們來自哪裡，她們說來自『台灣』」，卻被店員直接點破說「妳們不像是台灣旅客……」，讓原PO直接誇店員厲害，也不禁在文末強調「明明就『中國口音』在那給我裝成台灣人。不敢說台灣素質是多高啦，但不敢承認自己的國家是怎樣？？？」

她們吃日本名店「裝台灣人」店員1句秒戳破！她直言：影響其他人

網友秀出真相，讓台灣網友相當傻眼。（示意圖，與本新聞無關／民視新聞）

這則貼文一發出，立刻吸引大量網友朝聖留言，表示「所以這兩個女孩子在日本真正落實了台灣是獨立國家」、「什麼台灣？直接過去跟她們說要舉報她們台獨了啊，客氣什麼」、「我認為他們不只是不敢承認自己是中國人，同時也是在弄臭台灣人」、「知道中國人丟人啊，還好意思說謊」、「中國人真的很愛在日本裝台灣人耶」；另外有一名網友說「最近有遇過中國口音但是台灣護照的人…」，下面有許多人直言「解壓縮的中國人…就是先和台灣人結婚，等拿到身份證就離婚，然後把中國的親人接來」、「之前在羽田也有遇過拿台灣護照的中國人，然後很愛插隊⋯」；然而竟有網友指出，「中國有出台灣護照套，台灣護照套，套著中國護照」，釣出真實案例影片。









《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：京都壽喜燒「裸足妹狂違規」稱來自台灣！日店員「1句秒戳破」他讚翻：影響其他人

更多民視新聞報導

妹子點「熱狗蛋」超衝擊！掀北漂族點頭嘆：不可思議

【懶人包】台大爆不當解雇＋霸凌 「新月台」勞資爭議一次看懂

Pocky巧克力出事了！原料染這一味 日商緊急回收6百萬產品

