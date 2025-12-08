京都壽喜燒名店中國女遊客違規被抓！謊稱：我是台灣人

京都知名壽喜燒餐廳三嶋亭近日發生一起國籍冒充事件，引發台灣網友關注。據現場目擊者在社群平台Threads發文指出，該餐廳以嚴格的用餐禮儀聞名，包括禁止使用濃郁香水、講電話，以及要求客人穿著襪子進入榻榻米區域等規定。

事發當天中午，兩名帶有明顯中國口音的女性遊客進入餐廳用餐。根據目擊者描述，兩人不僅違反餐廳規定赤腳踩踏榻榻米地板，更在拍照時多次使用閃光燈，嚴重影響餐廳原本安靜的用餐環境。

當店員上前詢問兩位女士的國籍時，她們回答來自台灣。然而，經驗豐富的店員當場表示質疑，直接回應兩人不像是台灣旅客，隨即揭穿這個謊言。

廣告 廣告

目擊全程的網友對此感到錯愕，認為此舉相當不妥。他表示，雖然不敢說台灣遊客素質特別高，但至少不會不敢承認自己的國籍身分。

值得注意的是，這並非單一個案。另有網友在留言區分享類似經歷，表示曾在東京池袋街頭等紅燈時，聽見一對疑似中國情侶的對話。男方特別提醒女伴，若有人詢問國籍，要回答是台灣人。原因是擔心日本人得知他們來自中國後，服務態度會變差。

此事件在網路上引發熱烈討論。多位網友表示在京都聽過類似案例，部分民眾更表示若遇到此類情況，會主動向店家澄清對方並非台灣人。有網友以日文向店家說明，也有人稱讚三嶋亭店員的機智反應。

三嶋亭作為京都著名的高級壽喜燒餐廳，一直以來對用餐環境品質相當重視。餐廳制定的各項規定，目的在於維護所有顧客的用餐體驗。大部分顧客都能理解並配合這些要求，共同維護優質的用餐氛圍。

更多品觀點報導

全球小姐夫人台灣隊出征日本 會長李雅楹：讓台灣以美及影響力被世界看見

驚！陸客竟「護照套皮」偽裝台灣人去日本 超扯影片曝光

