京都壽喜燒名店放肆！2中國女謊稱「我是台灣人」 日店員1句打臉全讚翻

生活中心／彭淇昀報導

到異地旅遊必須格外注重禮儀。有網友日前到日本京都壽喜燒名店「三嶋亭」用餐，該店特別講究用餐禮儀，用餐客人基本上也都很守規矩，不過當天有2位中國女生前來用餐，不僅未依店家規定，甚至再被店員詢問時，還聲稱她們「來自台灣」，讓目睹全程的該網友相當傻眼，氣喊「明明就『中國口音』在那給我裝成台灣人！」

有網友日前到京都壽喜燒名店「三嶋亭」用餐，該店特別講究用餐禮儀，但有2位中國女子不但未依規定，還自稱自己「來自台灣」，讓人超傻眼。（圖／翻攝自Google Maps）

原PO在Threads上發文表示，日前去京都三嶋亭吃壽喜燒，這家電對於用餐禮儀相當講究，包括不希望客人噴過濃的香水、講電話、榻榻米地板、一定要穿襪子等等，就是希望能營造舒適的用餐環境，基本上大家都會遵守規定。

廣告 廣告

不過，原PO提到，當天中午來了2位「中國口音」的女子，2人都沒穿襪子，拍照時還打了幾次閃光燈，明顯已影響到用餐環境，後來店員詢問時，她們還聲稱自己「來自台灣」，不過店員也當場戳破謊言，回應道「妳們不像是台灣旅客」。

讓原PO不禁搖頭直呼，「明明就『中國口音』在那給我裝成台灣人。不敢說台灣素質是多高啦，但不敢承認自己的國家是怎樣？」目睹整段過程，讓原PO感到十分荒唐。

貼文曝光後，立刻掀起熱烈討論，「所以這兩個女孩子在日本真正落實了台灣是獨立國家」、「所以這兩個女孩子在日本真正落實了台灣是獨立國家」、「重點是，日本人竟然分辨的出來」、「我絕對會插嘴去說她們不是臺灣人」、「還會用日文跟店家強調在講一次」、「整天迫人承認是中國人 結果自己在冒認是香港人、台灣人」。

另外，還有有網友分享，「上次走在池袋等紅綠燈就遇到一對中國夫妻或是男女朋友再聊這類的話題，男生就跟女生說『如果在路上遇到有人問你哪裡人，要說你是台灣人』，因為在地鐵上如果日本人聽到是中國人，就會對你態度很差，所以有人問你哪裡來的要說你台灣來的」。

更多三立新聞網報導

「台灣有事」會波及日本？美國防部示警：1情況中共恐動用核武

小紅書被禁1年！網批「台灣限制自由」 他曝關鍵2點：到底在想什麼

台人送鳳梨酥「1原因」直接丟掉！日人喊很困擾 掀2派論戰

活蟑螂驚見醬汁桶掙扎！台南知名牛肉湯店道歉 衛生局出手了

