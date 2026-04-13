京都失蹤男童案現重大進展 山區尋獲疑似孩童遺體

[Newtalk新聞] 隨著農曆三月來臨，我們即將迎來宣告春天結束、夏天正式來臨的立夏。雨揚老師表示，立夏不僅代表萬物進入全新的成長階段，逐漸攀升的氣溫也意味著周圍的能量開始轉強，不妨趁這段時間提升自身免疫力，除了能夠為下半年奠定開運的基礎，也有助於想要的財福與好運如期上門。 農曆三月運勢的前三名生肖是誰呢？雨揚老師給出答案，就是雞、兔、豬！先恭喜這三位生肖寶寶囉！至於每個生肖要怎麼掌握先機、迎來好運呢？一起來看接下來的解析吧！ *鼠 ◎工作運：靈活應變 化解阻力 事業運震盪，建議低調行事，凡是涉及合約簽署、文件往來與制度流程，皆須確認細節，避免因小人作梗或對手蓄意干擾，導致延誤與違約風險。此時正是考驗應變能力與專業判斷的關鍵階段，善用貴人助力，不但有機會轉危為安，亦有望獲得主管賞識，讓整體局勢逐步回穩。 ◎感情運：最佳拍檔 情意回甘 愛情運普通，單身的鼠寶寶可能因生活壓力大而決定出遊散心，有機會在遊玩過程中認識聊得來的新朋友；有伴的鼠寶寶雖然容易因生活忙碌而與伴侶聚少離多，但彼此仍會撥出時間傳訊息關心對方，或者在休假時安排專屬於兩人的約會時光，讓雙方的關係持續升溫。 ◎健康運：調整作

新頭殼 ・ 22 小時前 ・ 發表留言