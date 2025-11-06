京都市設多語警示牌 提醒外國遊客防熊害

▲日本各地黑熊傷人事件頻傳，京都市內也多次接獲目擊通報。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本各地黑熊傷人事件頻傳，京都市內也多次接獲目擊通報。有鑑於此，京都市於5日首次召開亞洲黑熊對策聯絡會議，並宣布將加強對策。由於在京都知名觀光地嵐山及其周邊住宅區持續有黑熊出沒，京都市政府也將推動設置多語言警示標誌等措施，提醒外國觀光客多加注意。

根據讀賣新聞報導，據京都市政府資料，今年度截至10月底，雖然尚未確認有人員受害，但全市共接獲67起熊目擊通報，主要集中在山區或山腳地帶的市區，其中10月的通報數激增至30件以上，是去年同期的兩倍。右京區政府指出，在嵐山及其周邊住宅區，自10月23日至31日的短短一週內，就出現了14起熊出沒通報。

本次黑熊對策聯絡會議共有約30名市府高層參與，並確認與警方及獵友會的合作機制及對策。目前京都市已在通報地區設置警示標語及捕熊陷阱，並透過官方網站發布最新資訊。

不過考慮到當地外國觀光客眾多，未來市府將增加英文、中文等多語言版本的警示牌，以方便外國遊客理解。此外，市府也決定在登山道設置防熊鈴，並引進偵測熊活動的監視攝影機。

擔任聯絡會議本部長的京都市副市長岡田憲和指出，京都市有四分之三的區域為山地，「原本就是與野生動物距離很近的城市，但我們應改變『熊很膽小』這種既有印象。」

岡田憲和強調：「許多市民感到不安。市府和相關機構將深化合作，提高警覺，全力保護市民和觀光客的安全。

京都府首次召開對策會議：支援缺乏狩獵經驗的地區

京都府也於5日首次召開了對策聯絡會議，宣布將向缺乏狩獵經驗者的地方政府提供人力支援。

今年4月至10月期間，黑熊目擊件數以京丹後市322件、舞鶴市153件，兩市最為突出，且至今各發生1起人身受害事件。此外，在木津川市、宇治市、井手町等自2007年有記錄以來未曾確認有黑熊棲息的「空白地區」，也接連發生目擊事件。

京都府召開的對策聯絡會議共有約30名府政府、府警及相關單位代表出席。

各方確認將加強警察與獵友會的協作，推進包括「緊急用槍捕熊」在內的應對體制。對於獵人經驗不足的地方政府，京都府也考慮由府政府協助媒合有經驗的人員支援出動。

京都府副知事鈴木一彌表示：「我們希望能根據各市町村的實際情況，採取最合適的防熊對策。」

