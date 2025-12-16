京都市議會拜會黃偉哲 姐妹市四週年共拓多元合作

台南市與日本京都市締結姊妹市關係邁入第4週年，京都市議會運營委員會副委員長久保田正紀率訪問團蒞府拜會市長黃偉哲，雙方就文化、教育、物產及體育等交流議題深入交換意見，展現兩市持續深化城市外交的友好情誼。

黃偉哲表示，台南作為台灣最古老的城市，與日本千年古都京都在歷史文化上有深厚連結，市府長期致力於古蹟保存與文化傳承，城內保留多處日式建築與歷史場域，見證台日交流的共同記憶。他期盼透過持續的文化互訪，讓兩市市民更加了解彼此，累積長遠友誼。

會中，黃偉哲也感謝京都市議會長期支持台南京都交流，並就未來合作方向交換看法，期盼在教育、青年、物產推廣及運動交流等面向，發展更具深度與廣度的互動模式。訪團亦將出席在台南舉辦的締盟紀念活動「2025陶藝台日交流展in台南」，為雙城交流再添亮點。

久保田正紀表示，此行首次造訪台南，親身走訪安平古堡後，深刻感受到台南對歷史文化保存的用心與城市魅力。他也期待透過陶藝展等文化交流，進一步推動未來在教育、飲食文化及體育領域的合作，讓台南京都的友誼持續延續。

圖說：京都市議會訪問團參觀台南市政府國際廊道(圖片來源/台南市政府提供)

台南市與京都市自2021年正式締盟以來，交流互動日益頻繁。今年適逢締盟4週年，「2025陶藝台日交流展in台南」將於總爺藝文中心登場，邀集台日32位陶藝家參展，京都代表性工藝「京燒・清水燒」也將首次在台南展出，象徵雙城文化交流持續向前。

圖說：京都市議會運營委員會副委員長久保田正紀（左）致贈京都市紀念品給台南市長黃偉哲，象徵台南京都締盟四週年交流情誼持續深化。(圖片來源/台南市政府提供)

