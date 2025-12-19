京都府是日本的文化中心。作為日本曾經的都城，京都擁有眾多的寺廟、神社以及大量傳統手工藝從業者。

京都府歷史悠久，這裡的京都市曾經在長達千年的時間一直是日本的皇都。作為日本「二府」之一，京都府以周邊的重要城市為基礎而發展起來。京都市位於京都府南部，與大阪和神戶一起，構成了高度城市化的關西地區核心地帶。丹波山脈將京都府大致分為兩部分，其中北部向日本海沿岸延伸。

京都府概況 創建時間：1871年（前身為山城國、丹波國和丹後國） 地方政府所在地：京都市 人口：257.8万人（截至2020年10月） 面積：4612平方公里

京都市以眾多寺廟和神社而聞名，其中有幾處作為「古京都遺址」的一部分，被列入聯合國教科文組織《世界遺產名錄》。它們當中最著名的要算是清水寺，其歷史可以追溯到一千多年前，從寺內的木平臺上，人們可以俯瞰整個京都。金閣寺的禪宗寺院以其金碧輝煌的亭臺樓閣讓遊客驚歎不已。仿照金閣寺修建而成的銀閣寺，見證了15世紀東山文化的興盛。位於京都南部的伏見稻荷大社最讓人歎為觀止的就是那綿延數公里的朱紅色鳥居。



天橋立被譽為日本「三景」之一 ©PIXTA

每年7月的祗園祭期間，京都會舉行盛大的花車遊行，這是日本最著名的地方傳統慶典之一。京都府南部的宇治市有一座名為「平等院」的著名寺廟。它最初是權傾一時的藤原道長的居所，後來被改建為寺廟。日本10圓硬幣上選用就是平等院的建築圖案。京都府北部的天橋立是一道松樹密佈的狹窄沙洲，被譽為日本傳統的「三景」之一。



宇治市的茶園 ©PIXTA

京都保留了很多精湛的日本傳統工藝，尤其是和服製造工藝備受推崇，譬如西陣織的絲織工藝和友禪染的染色技法。京都還以陶瓷、玩偶、漆器和扇子製作而聞名。此外，京都府是日本高科技產業的中心，也是任天堂、京瓷等著名公司的所在地。宇治市則以出產抹茶而聞名遐邇。



京都府吉祥物Mayumaro的名字源自日文「蠶繭」，其外形也以蠶繭為原型，這是由於當地的和服是以絲綢製作而成的 ©京都府，Mayumaro #22038

當地名人 道元禪師（1200-1253年），日本佛教曹洞宗創始人。 伊丹十三（1933-1997年），日本電影導演，其代表作包括《蒲公英》。 和田惠美（1937-2021年），日本電影服裝設計師。她曾憑藉在黑澤明電影作品《亂》中設計的服裝而榮獲奧斯卡最佳服裝設計獎。

