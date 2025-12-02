京都建案哪裡買？《maaūu也有房產》引進日本關西漲幅亮眼的GEO系列建案

（記者張芸瑄／綜合報導）台灣不動產科技平台《maaūu 也有房產》與日本一線開發商合作深化 ——— 正式跨入新建案直售市場，第一波推出京都建案已經在 maaūu 官網上架。

maaūu也有房產表示，從過去的中古物件仲介服務，正式擴大至新建案直售合作，第一階段即引入頂級品牌 GEO 系列的京都核心區域建案，象徵台灣買家布局日本房地產的管道更為多元，同時也突顯日本開發商對台灣買家的高度重視。

阪急阪神不動產 GEO品牌 關西漲幅第一

阪急阪神旗下的高端住宅品牌 GEO 系列 長年在關西地區深受市場與買方青睞。根據日本不動產數據平台 sumai-surfin 統計，GEO 在過去八年間的關西中古公寓漲價率均位居第一。其背後仰賴品牌對「選址、建築品質、社區管理」三項核心因素的長期堅持，也形成 GEO 系列的資產性基礎。

廣告 廣告

圖／ 二手公寓的升值空間也是買新房子時的重要考慮因素 。（擷取自 阪急阪神官方網站）

此次 GEO 在京都同步推出三大新建案，包括黃金地段的 〈御池通〉、都心核心 〈堀川三條〉（2025 年完工），以及住宅純度最高的 〈北大路〉。三案皆全面開放海外買家評估，性格分明、定位不同。

阪急阪神不動產 三大京都新建案亮點

■ 京都建案〈GEO 京都御池通〉：市中心軸 × 建築差異化 × 品牌資產性

位於京都市核心軸線「御池通」，門口即「京都市役所前」電車站，步行至鴨川僅150公尺。

以「50 年後亦不陳舊」為理念打造的外觀與公共空間，強化 GEO 系列的建築辨識度。

此案兼具高含金量地段與品牌資產性，為本次三案中保值性最鮮明者。

■ 京都建案〈GEO 京都堀川三條〉：中京核心 × 烏丸生活圈 × 市場吸收度高

圖／ GEO 三條房型地段、房型規劃皆受市場青睞。（maaūu 也有房產 實景拍攝 提供）

坐落京都府民「最想居住的區域」——中京區生活核心，鄰近烏丸站——亦是京都人「最想居住的車站」排行榜常勝軍。

建案面對寬廣的堀川通，步行至二條城前與大宮站皆10分鐘內。 社區規模精緻、生活圈成熟，屬市場極易吸收的都心型住宅產品。

■京都建案〈GEO 京都北大路〉：住宅型 × 稀少供給 × 長期價格穩定

圖／GEO 北大路具有獨特的街景，適合鍾愛京都的朋友。（maaūu 也有房產 實景拍攝 提供）

座落北大路獨棟住宅區，新建公寓住宅極其珍稀。鄰近北大路站與 Aeon Mall，具備明確的自住型需求。在景觀、住宅純度與稀缺供給三者加乘下，形成獨立於市中心的價格穩定板塊。

maaūu：打造台灣買家與日本關西一級開發商的橋樑

maaūu 表示，此次能與阪急阪神不動產在新建案階段直接合作，代表台灣買家可直接接觸日本一級開發商的正式銷售體系，物件資訊更為完整，交易更為便利，投資前景也更為寬廣。未來 maaūu 將持續擴大合作，提供海外買家更透明的資訊、流程服務與在地導引。也意味著台灣購屋者將能以更透明、更直接的方式接觸高端新建案。

三個京都建案都已進入可預約現地參訪實品屋的階段，既有預售屋的直購優惠，又有成品可實際感受，歡迎透過 maaūu 取得線上說明會名額及一對一諮詢。

maaūu 也有房產：用設計與科技，找到下一個穩健資產

maaūu表示，藉由結合深度設計思維與科技專業，得以幫助客戶在龐雜市場中篩選具備租金報酬、未來轉手與生活價值的潛力資產。「我們很榮幸可以聯手日本關西知名不動產商、提供中文解說，打造專為台灣買家設計的日本房產投資體驗流程。」

日本不動產 | 關西房市 | 日本置產 maaūu .com

● 官網了解 maaūu 與阪急阪神不動產：https:// maaūu .com/hhp/about

● 加入官方LINE @ maaūu jp 1對1諮詢服務

更多引新聞報導

小磨坊「黑胡椒」出包！2萬公斤殘農藥遭全數銷毀

高志綱爆婚變風暴！疑似元配怒控外遇 林倪安急關閉留言

