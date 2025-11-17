京都朝聖之旅圓願 老婦猝逝志工關懷

87歲的「張黃秀琴」老菩薩，信仰虔誠，在子孫陪伴下遠赴日本京都圓夢朝聖，於寺廟參拜後感動直言「此生無憾」，不料晚間突發心肌梗塞辭世，日本的慈濟志工即時接力協助，陪伴家屬度過在異鄉喪親的悲傷。

台南、87歲高齡的張黃秀琴，去年夢見菩薩，自此常與子女提及想再訪日本佛寺的願望，孩子們決定為母親圓夢，這趟由兒女與孫子女陪同的旅程，也成為張黃秀琴人生最圓滿的一段旅程。

張黃秀琴的兒子 張三慶：「逛看完(佛寺)之後，媽媽突然說了一句，她這輩子死也值得，當我們小孩聽到這個，心裡覺得不妙了，睡前的時候，還跟我們很開心地吃東西 聊天，那天晚上就突然心肌梗塞(往生)。」

病發當晚，家屬即送醫急救，醫院緊急施行葉克膜搶救，家屬面臨財務壓力加上語言不通，慈濟日本志工得知消息，立刻接手與醫院聯繫，協助翻譯、協調醫院同意家屬分期償還龐大醫療費，志工也細心翻譯診斷書等醫療文件，處理後續事宜，讓家屬安心。

張黃秀琴的兒子 張三慶：「(志工)協調很多事情，比如說我們(返台籌款)，(又回日本)剛過來住的部分，然後交通 他們就載著我們，開去區役所辦什麼(火化許可證明)，該開去醫院做什麼，都是由中村師姊，還有中村師兄他們兩位夫婦。」

慈濟志工 施燕雪：「(志工們)很用心， 從家屬來到大阪的時候，都去機場接送了兩次，因為颱風的關係，所以沒有同一班飛機來，真的很幸福。」

整個喪儀流程，志工也全程接力協助，火化當日，9位志工前來助念，為老菩薩獻上最後祝福，陪伴家屬在異地突遇喪親之痛。

