京都橘高校吹奏樂部來台演出 合體翡翠騎士、莊敬高職樂隊

身穿亮眼橘色服裝，搭配輕快又整齊的舞步，橘高校吹奏樂部一登場就成為全場焦點。

18日晚間7時40分，隊伍從西門町出發一路踩街前進，道路兩側早已擠滿人潮，民眾紛紛拿起手機，只為近距離捕捉「橘色惡魔」的魅力。

不只橘高校吸睛登場，來自日本、被稱為「翡翠騎士」的東京農業大學第2高等學校吹奏樂部，這回也來到台灣，首度與橘高校同台演出，關東、關西兩大人氣樂團夢幻合體，讓現場氣氛嗨到最高點。

台灣在地高校同樣不缺席，莊敬高職樂儀旗隊，在兩大日本吹奏樂團前表現毫不遜色。3校共326名學生，組成超大型隊伍，一路行進到中山堂廣場進行定點演出，現場掌聲、歡呼聲不斷。

廣告 廣告

主持人說道，「第1場就是從遊盛會行的現場出發開始，哨角已經吹響了台日友誼的音樂盛會。」

這場「橘色惡魔」與「翡翠騎士」的夢幻共演，不只在台北登場，接下來還將前往嘉義、高雄與屏東等地進行交流演出，活動一路持續到12月21日，讓全台各地的樂迷，都能感受這場熱血澎湃的音樂盛會，也為台日之間，留下共同且難忘的青春記憶。

更多公視新聞網報導

國慶預演建中樂旗聯隊領軍 日本「翡翠騎士」華麗演出

台日合夥安毒工廠製販毒 兩地警合作查獲10嫌

賴聲川《如夢之夢》隔9年經典重現 劇長濃縮至7小時

