京都物價、觀光壓力升高！ 日遊客悄轉向奈良「晚上6點就空蕩成弱點」

日本遊客悄轉向奈良，但晚上6點後就空蕩成弱點。（示意圖／unsplash）

日本知名觀光城市京都近期出現明顯異變。當地計程車司機直言，街上的日本遊客「幾乎看不到」，今年以來日本人到京都住宿的人數持續下降，甚至在今年4月較去年同期大減約25％，呈現「日本人離京都」的現象。

根據日媒《關西電視台》報導，近期相較於京都市，鄰近的奈良縣反而迎來前所未有的熱潮。奈良過去曾是全日本「住宿最少」的觀光地，如今卻因新任首相高市早苗來自奈良而備受關注，再加上一波波新飯店開幕，讓旅宿數量急速增加。奈良縣官方更公布，去年全年住宿人數已突破吉祥物「Sento-kun（せんとくん）」熱潮的2010年，再創歷史新高。

廣告 廣告

航空與旅遊分析師鳥海高太朗指出，日本旅客不再選京都，主要是因為京都物價與觀光壓力都太高：「京都好的飯店住宿費不只10萬日圓（約新台幣1.9萬元）了，現在甚至要20萬（約新台幣3.9萬元）。20萬太貴、選擇有限，日本人更希望『安靜地慢慢逛』的旅行方式，在京都已經做不到。」

報導指出，京都街頭滿滿都是外國觀光客，不少旅客也反映公車「常常擠不上去」。相較之下，奈良旅宿價格多落在10萬日圓上下，加上環境更安靜，逐漸成為京都旅客的替代選擇。

奈良近年迎來旅館開業潮，包含以正倉院寶物為靈感設計客房的「紫翠Luxury Collection Hotel Nara」等高級飯店陸續開幕。業者表示，住宿人數「明顯一路上升」。擁有百年歷史的奈良飯店也樂見其成，強調會與新飯店共同把奈良觀光整體推向更高層級。

甚至連高市早苗都曾說：「我是奈良的女人，在大和之國長大。」讓奈良的知名度再度被看見。然而，就在奈良「逆襲京都」之際，一個致命弱點也逐漸浮現。《關西電視台》記者實際走訪發現，奈良被觀光客抱怨最多的，就是「晚上太快死寂」。

白天擠滿人的奈良公園，到了晚上6點後幾乎看不到半個人，甚至還有散步民眾嚇到說：「這裡太暗了，我還以為會遇到熊！」商店街一間間拉下鐵門；有店家坦言：「今天下雨，就提早打烊。」即使是一般日子，多數也在6點左右關門；服飾店也認為很早，但情況就是這樣。

記者花了近一小時才找到仍在逛街的觀光客。他們困惑表示：「這裡什麼都沒開耶」、「以為是深夜，結果現在才7點。」唯一亮著燈的是10月剛開幕的「NARAMILE」，主打夜間觀光、提供當地酒類與特產，但被問到營業時間時，負責人也不好意思地笑說：「我們到晚上8點，算這一帶撐最久的了。」

不過，也有業者試圖改變現況。奈良商店街「餅飯殿中心街（もちいどの中心街）」表示，他們已連續7年舉辦夜市共10場，營業到晚上10點，都吸引大量人潮。商店街代表前田孝登說：「大家都說奈良晚上沒什麼好玩，其實完全不是這樣。我們會繼續努力，讓旅客知道晚上也可以很好玩！」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

年營收破億「29歲富二代CEO」低調逛相親會場 遭阿姨一眼打槍：學歷太低了！

「最美檢察官」妻認了婚姻不完美！首度訴內心話：不確定未來會不會離婚

走鐘獎星光時刻！Andy首奪年度大獎哽咽致詞 家寧片段曝光「他的反應成焦點」