京都特急列車撞上小客車、580名乘客疏散、汽車駕駛身亡

日本京都府精華町昨（20）日發生特急列車與自小客車衝撞事故，造成汽車駕駛身亡，其餘列車乘客皆平安無事。 圖：翻攝自 X @CCTVAsiaPacific

[Newtalk新聞] 日本京都府精華町近鐵京都線新祝園站附近，於昨（20）日上午約 11 時，發生一起特急列車與一輛自小客車相撞事故。據報導，特急列車車上約近 100 名乘客已安全撤離且無人受傷，而一旁遭波及的急行列車約 480 人也被安全疏散，兩列列車乘客總計約 580 人皆平安。

根據《富士新聞網》（FNN）報導，事故發生時，一輛汽車闖入平交道，與從京都站開往橿原神宮前站的近鐵特急列車相撞。碰撞後，汽車燃起大火並波及列車部分車體，火勢在約 50 分鐘後被消防人員撲滅。FNN 指出，汽車駕駛在事故中身亡，警方與近鐵公司目前正在調查事故原因。

特急列車與汽車碰撞後，汽車被列車推行約 200 公尺，並一度與另一班急行列車側面接觸，所幸列車上 480 名乘客皆無受傷。《The Japan News》報導指出，事故造成列車部分路段服務一度中斷，乘客則被安全疏散。

據《讀賣新聞》報導，這起事故發生在新祝園站北側踏切，列車為四節車廂特急列車，從京都站出發前往橿原神宮前站。事故現場的監視錄影與目擊證詞顯示，汽車與列車碰撞後火勢迅速蔓延，所幸列車停靠時乘客已完成疏散，避免了更嚴重的傷亡。

截至本篇截稿前，京都府警方正針對汽車駕駛行為與平交道設施進行調查，以釐清事故原因。同時，近鐵公司也正在確認列車受損情況及恢復運行計畫。

