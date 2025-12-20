京都特急列車撞飛小客車引大火 近6百人緊急疏散

（記者周德瑄／綜合報導）日本京都發生列車撞汽車的嚴重事故，今日上午一輛小客車在平交道與近鐵特急列車相撞後起火，隨後又波及另一輛急行電車。事故現場火光沖天，導致兩輛列車受損且線路一度中斷。所幸特急列車上近百名乘客與急行電車約四百八十人均安全撤離無人受傷，目前警方正針對起火的小客車駕駛身分與事發詳細原因進行調查釐清。

示意圖／日本京都新祝園站附近發生列車撞汽車意外，現場火勢猛烈燒毀車輛。（擷取自 免費圖庫Pixabay）

這起意外發生在京都府精華町新祝園站附近的平交道。根據目擊者與近鐵司機描述，該輛白色自小客車闖入平交道後先是迎頭撞上由京都開往橿原神宮前的特急列車，強大的撞擊力道導致汽車卡在車頭前方並迅速起火。火勢不僅吞噬了整輛自小客車，更延燒至列車車廂，現場空拍畫面顯示車頭被濃煙燻黑，汽車幾乎燒到只剩支架。

消防部門於上午十一點左右接獲多通報案，隨即派員趕往灌救，火勢約在五十分鐘後順利撲滅。特急列車上的百名人員與受影響的急行電車乘客在工作人員引導下，迅速疏散至安全地帶。雖然列車人員全數平安，但救難人員在燒毀的汽車殘骸內發現至少有一名駕駛，其傷勢嚴重程度與確切身分尚待查證。

受到這起火燒車事故影響，近鐵京都線新田邊站至高之原站之間雙向停駛，橿原線也出現大幅延誤。為了減少通勤影響，JR線路、京阪線及京都市交通局已啟動替代接駁方案。警方指出，該平交道口設有警示器與遮斷桿，目前正透過監視器與司機證詞，釐清為何小客車會闖入軌道引發這場連環碰撞慘劇。

