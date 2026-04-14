京都男童畢典當天離奇失蹤！山區尋獲遺體 將比對身分

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京都府南丹市11歲男童失蹤案有新進展，警方發現疑似遺體。 （AI示意圖）





京都府南丹市11歲男童失蹤案出現重大進展，警方13日在距離學校約2公里的林地中，發現一具外觀特徵與失蹤男童相近的遺體，目前已封鎖現場進行鑑定，並進一步確認身分及是否與本案有關。

畢典通報延誤成疑點

據《讀賣新聞》報導，這起失蹤案發生於3月23日，當天早上男童在距離校門約200公尺處下車後失去聯繫，校方監視器未拍到其進入校園的畫面。當天適逢畢業典禮，雖然點名時已發現缺席，但校方直到典禮結束後才聯絡家長，這段時間差也引發外界質疑是否錯失搜救時機。

書包、鞋子接連尋獲

案件發生後，相關單位持續投入人力進行搜尋。3月29日，家屬在距離學校約3公里的山區尋獲男童書包；4月12日，警方又在西南方約6公里處發現疑似男童穿著的鞋子。警方據此推測男童可能路線，並縮小搜索範圍，最終在學校南側約2公里處發現遺體。

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警方表示，目前發現的遺體尚待確認身分，但外觀與體型與失蹤男童相近。後續除其死因外，也將針對書包、鞋子與遺體出現位置不同的情況進一步調查，以釐清男童失蹤期間的行動軌跡。

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