京都男童「死得不自然」 警方赴家中搜索！又傳可疑繼父是台灣人
日本京都府南丹市園部小學的11歲男童安達結希，在3月23日失蹤後，警方於本月13日晚間在南丹市山區，發現一具遺體。警方在14日經過驗屍後，證實這具遺體就是安達結希，不過警方也表示，結希「死得不自然」，在今（15日）早上前往結希家中進行搜索。
結希「死得不自然」 警方不排除他殺命案
據日本《NHK》報導，驗屍報告指出，推測結希的死亡時間應是在3月下旬，與他失蹤的時間吻合，但是結希身上並沒有明顯外傷，沒有刀傷或割傷，身上衣服也沒有被破壞的痕跡。但是結希真正死因，目前警方尚未公布。
但是警方指出，結希在3月23日失蹤後，警方在3月29日於山區先發現他上學所用的書包，接著在4月12日在山區尋獲他的運動鞋，然後在13日發現遺體，但書包、運動鞋跟遺體發現的地點，全都不在同一個位置。此外，結希的遺體為何會出現在山中？他是自己進去還是被別人帶進去？疑點仍然重重，警方稱出現許多「不自然的狀況」。因此警方研判，這起事件很有可能是他殺命案，今早也進入結希的住家進行搜索。
當地民眾也指出，發現結希的這片山區，平時不太有人會進去，除非是從事山林工作者才會入山。
「結希繼父」是中國人？台灣人？ 網友質疑網軍亂帶風向
此外，外界對於「結希的繼父」也有諸多討論，先前有網友稱這名繼父是來自中國，但現在又有人說他是台灣人。因為繼父與母親原定要在24日，帶著結希來台灣蜜月旅行，因此現在網上傳出，繼父要帶著結希和媽媽「回老家」。不過也有網友質疑，是網軍帶風向操作，關於結希繼父的真正背景，目前警方並未有任何說明。
日本《週刊文春》報導指出，結希的32歲母親，以前曾在東京當美容師，前一段婚姻生下結希。她離婚後回老家，現在在京丹波的一間工廠工作，並在那裡認識現在的丈夫，對方只有24歲，兩人在去年12月再婚。
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