京都百年鰻魚飯！「京極かねよ」必吃巨大錦系丼，厚實玉子燒配上炭烤鰻魚的完美邂逅

日本京都｜京極かねよ

在整理京都美食推薦名單時， 有些店名會突然浮現，

不是因為它最新、最熱門， 而是因為 已經很久沒再吃，但一直記得；

Kyogoku Kaneyo（京極かねよ）， 對我來說，就是這樣的一間老店。

超過 10 年沒吃的老店，為什麼這次又回來？

說實話， 我已經超過十年沒有再來京極かねよ吃飯了。

不是因為不好吃， 而是因為在京都，真的有太多太多好吃的鰻魚飯；

每一次旅行， 總會有新的名店、新的選擇， 於是這間老店，就這樣被時間往後推了，

直到這一次， 才發現： 有些店，真的很適合「再回來一次」。

另一個很現實、也很重要的原因是 這裡不只有鰻魚飯，

京極かねよ的招牌「錦系丼（きんし丼）」 是鰻魚與玉子燒的組合；

而店內也有單純的玉子燒料理， 對於不特別愛吃鰻魚飯的皮皮來說， 反而是一個很友善的選擇。

在京都找餐廳， 有時候不是誰比較厲害， 而是「能不能兩個人都吃得開心」，

這一點， 京極かねよ其實默默做得很好。

京極かね位在新京極商店街一側， 門前懸掛著紅燈籠， 炭火與醬汁的香氣， 總會讓人忍不住放慢腳步。

走進店內， 挑高的木造空間、自然灑落的光線， 立刻把人帶回另一個節奏，

這裡不是追求翻桌率的地方， 而是一間 可以坐下來，好好吃一頓飯的老店。

必吃招牌：錦系丼（きんし丼）

端上桌時， 最吸睛的不是鰻魚， 而是那一整片，

鬆鬆軟軟、像棉被一樣的玉子燒；

翻開這層溫柔， 底下藏著的， 正是刷上祖傳醬汁的鰻魚，

這道料理的誕生， 源自一個很老派、也很奢侈的想法，

在百年前， 鰻魚是高級食材，雞蛋同樣珍貴，

創業時的料理長希望， 讓客人能在一碗丼飯中， 同時品嚐兩種奢華。

江戶風鰻魚 × 京都風玉子燒

鰻魚採用江戶前風格，

剖背、蒸熟、再炭烤， 外層微酥、內裡柔軟細緻。

玉子燒則是京都風高湯蛋捲，

吸飽昆布高湯， 蛋香溫和、不搶味。

這樣的組合， 讓整碗丼飯吃起來非常平衡， 也難怪能在京都， 默默走過百年。

京極かねよ最珍貴的， 是一缸自創業以來、 代代相傳、不斷補充的祖傳醬汁。

甚至還有一段廣為流傳的軼事： 某次火災發生時， 店主沒有帶走現金， 而是緊抱著那缸醬汁逃生。

這不是傳奇， 而是一種對「味道」的信仰。

十多年後再回來， 我反而更懂京極かねよ的存在感。

它不是京都最華麗的鰻魚飯， 也不是話題最高的名店， 但它很穩定， 也很包容。

想吃鰻魚的人可以滿足， 不愛鰻魚的人也有選擇 ，旅行中想慢下來的人，會很舒服；

有些老店， 真的不是用來「一直吃」， 而是用來 在某個時間點，剛剛好再遇見。

京極かねよ（Kyogoku Kaneyo）

網站：https://kyogoku-kaneyo.co.jp/

地址：〒604-8034 京都市中京区六角通新京極東入松ヶ枝町456

電話：075-221-0669

營業時間：11:30〜15:30（L.O.15:00）

17:00〜20:30（ラストオーダー20:00）

招牌：錦系丼（きんし丼）、玉子燒、鰻魚料理

地點：京都・新京極商店街旁

適合族群：鰻魚控／不吃鰻魚也可

文章來源：快樂雲愛旅行