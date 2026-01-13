京都神社這樣玩！6大特色神社超靈驗 洗錢求錢母、鑽洞斬桃花、幫繪馬化妝搖身變女神

來到京都，神社不只是參拜祈願的場所，更是一場充滿儀式感與趣味性的文化體驗。從能「洗錢求錢母」的財運神社、鑽洞斬斷爛桃花的祈福聖地，到替繪馬「化妝」祈求美貌與自信，京都的神社各有獨門靈驗玩法，讓參拜變得既有故事又好玩。本篇精選6大京都特色神社，結合財運、姻緣、美貌、轉運等人氣主題，一次帶你解鎖最有話題性的參拜方式，不只求心安，也求好運，把京都玩得更有感。

█ 御金神社/洗錢求錢母超熱門

御金神社是近年人氣極高的「財運神社」，以祈求金錢運、事業運聞名。神社主祭神為金山毘古命，象徵金屬與財富，因此吸引不少商人、上班族與投資族前來參拜。

入口處金色鳥居與境內滿滿金色元素，讓御金神社在視覺上就充滿「招財氣場」。參拜時，可將硬幣或鈔票放在竹籃上，透過境內的手水舍進行「洗錢」儀式，以清水淨化金錢，象徵讓財運流動、越洗越旺，洗過的錢可當作「錢母」放在錢包裡隨身攜帶。

地址：京都市中京區押西洞院町618

交通：地下鐵烏丸線「二條城」站徒步5分鐘

█ 岡崎神社/超可愛的兔子神社

岡崎神社是一座以「兔子神社」聞名的可愛神社。相傳古時候這裡是野兔聚集之所，而兔子在日本神話中象徵多產與繁衍，因此岡崎神社特別受到求子、安產與姻緣信眾的喜愛，主祭神為素戔嗚尊與奇稻田姬命，被視為守護家庭與婚姻的神明。

神社境內隨處可見兔子元素，最受歡迎的是入口處的招福兔子雕像，據說撫摸雕像的不同部位能祈求健康、良緣或順產。神社販售的兔子御守、兔子繪馬造型療癒可愛，是許多旅人必收藏的紀念品。

地址：京都市左京區岡崎東天王町51

交通：地下鐵東西線「東山」站徒步10分鐘

█ 河合神社/幫繪馬化妝求美麗

京都的河合神社位於世界遺產下鴨神社境內，是日本少見專司「美」的神社之一，被稱為日本第一美麗神社。主祭神為玉依姬命，象徵女性之美、心靈平衡與良緣，因此深受女性與旅人喜愛。

河合神社最具代表性的參拜方式，是在「鏡繪馬」上畫出理想中的自己，並置放在神社境內祈福，使得河合神社成為熱門的美顏祈願神社。近來最受注目的「蕾絲御守」，以細緻的白色蕾絲包覆，設計典雅低調，象徵純淨、守護與女性柔韌的力量，被視為時尚又有祝福意涵的隨身飾品。

地址：京都市左京區下鴨泉川町59番地

交通：搭乘京都市營公車在「下鴨神社前」或「下鴨神社東門」站下車

█ 下鴨神社/浪漫的蕾絲御守

下鴨神社是京都最古老的神社之一，歷史可追溯至西元6世紀以前，與上賀茂神社同為京都的守護神社，並於1994年登錄為世界文化遺產。神社坐落於鴨川與高野川匯流處，境內的「糺之森」保存原始林樣貌，被視為能淨化身心、調和氣場的神聖空間。

下鴨神社近年備受注目的，是造型細緻的蕾絲御守「四季守」，四季守以透明感蕾絲包覆，依春夏秋冬呈現不同色彩與花草意象，象徵「糺之森」的四季感，例如春天是櫻花造型，夏天是繡球花、秋天是紅葉、冬天是雪花造型。另一款特色御守為「烏羽守」，以神社的神之使者「八咫烏」為主題，象徵指引正確的方向、引導人生道路。

地址：京都市左京区下鴨泉川町59

交通：搭乘京都市營公車在「下鴨神社前」站下車

█ 安井金比羅宮/鑽洞斬斷爛桃花

安井金比羅宮以「切斷不良緣分、迎來幸福人生」聞名，境內最具代表性的，是中央開有圓洞、貼滿符紙的「緣切緣結碑」，被視為具有轉換人生運勢的能量。

參拜時，先在本殿行禮祈願，接著將心中的願望寫在稱為「形代」的符紙上，象徵以符紙作為自己的替身，代為承受厄運。完成後，將符紙貼在碑石上，並從碑石正面鑽過洞口，寓意斬除惡緣、洗去不順；再從背面鑽回，象徵迎接良緣與嶄新的開始。這裡不僅能斬斷不健康的感情關係，如爛桃花、爛工作，也常被用來祈求戒除菸酒、賭博等壞習慣，為人生開啟全新的方向。

地址：京都市東山區東大路松原上ル下弁天町70

交通：搭乘京都市巴士在「東山安井」站下車

█ 美御前神社/藝伎愛用的免錢美容水

相傳八坂神社本殿坐落於神龍曾棲息的「龍穴」之上，被視為匯聚靈氣的能量聖地，對京都人而言，八坂神社不僅是祈求身體健康、事業順遂與良緣的信仰中心，也是京都三大祭「祇園祭」的主祭神社。

境內有處「美御前神社」深受在地人追捧，神社前湧出的清泉被稱為「美容水」，傳說與龍穴相通，只需沾取幾滴塗抹於臉上，便能讓肌膚細緻透亮，是京都藝伎的私房美顏秘境。

地址：京都市東山區祇園町北側625（八坂神社境內）

交通：搭乘京都市巴士在「祇園」或「八坂神社前」站下車

撰文、攝影/ 妮可魯