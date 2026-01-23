京都聽不到中國話了！陸客遊日少45%，韓國台灣人大批湧進。圖／翻自livedoor.jp

日本觀光廳日前公布2025年外國人訪日人數，創下4268萬人的新高人數，不僅如此，即便中國人在日本首相高市早苗喊出「台灣有事論」之後，來日人數驟減，但韓國與台灣遊客的數量反而增加，大舉湧進。日本人就直呼：「現在觀光地都聽不到中國話了，都在說韓語！」

日本《TBS》節目「HIRUOBI」本月22日播出的最新一集，討論外國旅客訪日。節目中提到，去年12月在高市早苗喊出「台灣有事論」後，中國遊日人數跟2024年同期相比，明顯少了45%。節目來賓、教育顧問清水章弘也說，就他本身是關西人的眼光來觀察，以前京都車站附近的計程車排班場、餐飲店等，都會有大量中國人，但現在「幾乎都聽不到中國話了」。

雖然中國人不來日本，但來日本旅遊的外國人數卻沒有下降，因為其他國家的旅客馬上來「補位」，其中人數最多的就是韓國人。根據統計，去年外國人來日人數第1名，就是韓國，以946萬人次創下新高紀錄。另外像是來自台灣、美國、義大利和北歐的訪日遊客，也有大量增加趨勢。

節目也提到，過往像是愛媛縣、鹿兒島縣、鳥取縣等地的外國觀光客，都以中國客為主，但現在都被韓國客佔滿。節目來賓分析，現在從韓國往返上述地點的航班增加，加上這些地方在嚴冬時，其氣溫都比韓國本地溫暖，甚至可以打高爾夫球，而且物價也不會太高，所以吸引大批韓國人前來旅遊。另外像瀨戶內地區，努力開發上流社會階層的觀光客源，這些都是吸引大批韓國客來日本旅遊的因素。



