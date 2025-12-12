京都見「一堆行李」放在電梯口！疑為台灣旅客亂放 網批：還好意思貼國旗

有民眾發現京都車站附近量販店電梯口堆滿行李，其中有一個行李貼著「帶有台灣國旗」的貼紙。（示意圖／翻攝自photoAC）

許多台灣人都喜歡到日本旅遊，不過近日有民眾到京都旅遊時，在京都車站附近的連鎖電器量販店，發現有一堆行李被放在電梯口，其中還有一個行李貼著「帶有台灣國旗」的貼紙，讓她忍不住直呼「希望台灣旅客注意自己的行為是否影響到他人，當個合格的旅人」。

日前一名女網友在臉書社團「京都自由行究極攻略」發文，表示她看見京都車站附近的連鎖電器量販店友都八喜（Yodobashi）的2部電梯中間，堆著將近10個行李箱，其中一個行李箱還貼著帶有台灣國旗的貼紙。

原PO表示，當時人潮眾多，卻有大量行李被放在電梯口，人也不知去向，「希望喜愛京都的台灣朋友可以互相提醒，注意自己的行為是否影響到他人，當個合格的旅人，不要讓台灣成為下個不受當地人歡迎的國家」。

貼文曝光後引發熱議，不少網友紛紛留言表示，「還好意思貼國旗」、「這樣的行為真的很丟臉，不管是哪裡來的人」、「很誇張耶！這是為了省置物櫃的錢嗎」、「這種行為和心態有夠不可取，標準貪小便宜行為」、「全部推走，推去警察局」。

不過也有網友表示，「有背包，是不是集體去廁所」、「他們沒擋住電梯口啦，是放在電梯口旁的地方，並沒有影響了電梯的使用喔」、「呃，爛人不分國籍，這才是答案」、「曾經在東京Bic Camera附近2、3個地方大型行李箱置物櫃都滿的，後來就推著逛。這麼一大團都推著逛也很妨礙其他客人吧」、「見怪不怪，這位置不是只有台灣人放行李，前2天去野生看到好幾個行李暫放在此，這位置大概是商店默許的慣例吧，回國前的採購很多這種現象」。

